Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inquérito de agressão a jornalistas do Grupo Liberal na COP avança e conclui oitivas de testemunhas

O apresentador Felipe Campos e um cinegrafista do Grupo Liberal — que prefere não ser identificado — prestaram depoimento à Polícia Civil nesta sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

Advogado Luiz Araújo junto ao apresentador Felipe campos, da Rádio Liberal + (Foto: O Liberal)

Após quase um mês da agressão do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), a jornalistas do Grupo Liberal — Wesley Costa, Isis Bem e Vanessa Araújo, da Rádio Liberal + — na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), foi concluída a etapa de oitiva das testemunhas do caso nesta sexta-feira (12). Na ocasião, o apresentador Felipe Campos e um cinegrafista do Grupo Liberal — que prefere não ser identificado — prestaram depoimento à Polícia Civil. Na última quarta-feira (10), o repórter Max Sousa e o cinegrafista Raoni Joseph deram seus relatos para a autoridade policial, confirmando a forma dos acontecimentos. Agora, segundo o advogado Luiz Araújo, que atua na defesa das vítimas, o caso deverá ter outros desdobramentos.

Luiz Araújo afirma que essa etapa teve seguimento após a autorização do Tribunal de Justiça, já que o prefeito tem foro privilegiado. Segundo ele, a autoridade policial é obrigada a colher todos os elementos que vão subsidiar as ações contra o prefeito. Araújo também disse que, enquanto representantes das vítimas, eles concluíram a produção de todas as provas testemunhais e documentais que julgavam necessárias até o momento..

“Daí para frente, o caso está por conta do delegado, que deve emitir uma carta precatória até o município de Parauapebas para que a Polícia Civil, por meio das autoridades policiais daquele município, passe a ouvir interrogatório no auto de qualificação e interrogatório do prefeito. E assim, o inquérito policial deve ser concluído com o indiciamento do prefeito. Essa é a nossa expectativa. Foram dezenas de testemunhas oculares que presenciaram todos os fatos. Vários jornalistas, várias pessoas que estavam presentes”, ressalta o advogado.

Elementos de convicção

No total, segundo Araújo, foram ouvidas oito pessoas em depoimento testemunhal. Já foram produzidas também várias provas documentais, dentre elas um laudo pericial que atesta a materialidade da conduta delitiva do prefeito. “Da nossa parte, estamos satisfeitos porque são elementos de convicção que provam a materialidade da conduta e os indícios suficientes de autoria para que haja indiciamento”, explica.

Apresentador relembra a agressão

Na oitiva, o apresentador da Rádio Liberal +, Felipe Campos, reforçou o que testemunhou no dia. Ele lembra que, durante a COP, a equipe estava dividida em horários, mas com intervalos diferentes para que todos pudessem conhecer o ambiente e fazer suas pausas para o almoço. Segundo ele, em um desses retornos do almoço, ao se aproximarem do estúdio, viram um homem alto de chapéu de cowboy, que ele não reconheceu, conversando de maneira acintosa com Vanessa Araújo.

“Logo depois, ele vai em direção ao estúdio, na tentativa de entrar, ele também acaba peitando a jornalista Isis Bem. Nisso, as duas tentando contê-lo, ele proferiu vários xingamentos para com elas, na tentativa de entrar no estúdio depois que ele tinha solicitado uma entrevista, mas quando ele viu que era com o Wesley Costa, ele se negou, disse que não falaria com o jornalista e depois partiu para cima das meninas, colocando como se a culpa da entrevista ter sido solicitada e ser com ele fosse delas”, comenta.

Nesse meio-tempo, o programa que Wesley estava apresentando finalizou e o prefeito manteve contato com o apresentador. “Nisso, o prefeito ele estende a mão para cumprimentar o Wesley, quando o Wesley vai esticar a sua mão também para cumprimentá-lo, o prefeito, perdão, ele tira a mão e diz que ele não cumprimenta ladrão, safado e outros xingamentos que ele proferiu ao Wesley. Logo depois disso, no intervalo de 3 segundos, ele deu um grande tapa na cara do jornalista Wesley Costa”, relembra Campos.

“Foi um tapa muito forte, não só pela violência, pela distância que o óculos foi cair. Para quem estava presente na Blue Zone, o tapa foi mais ou menos no meio do corredor central e o óculos dele foi parar na entrada do estúdio, que dá mais ou menos uns 3 m pelo menos. E nisso, o barulho foi muito forte também, o impacto do barulho do tapa foi surpreendente. Na mesma hora a Isis e a Vanessa que estavam ao vivo, elas interrompem o programa para falar do que estava acontecendo ali fora. Todo mundo tenta conter o prefeito”, completa Felipe Campos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

agressão a jornalistas do grupo liberal

depoimento de testemunhas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Círio 2022: praticantes de religião de matriz africana fazem homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A homenagem ocorreu em Ananindeua, durante o traslado da imagem peregrina

07.10.22 12h57

PREVENÇÃO

Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

A revisão completa deve ser feita a cada seis meses ou a cada 5.000 km rodados

12.12.25 8h00

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

PROGRAMAÇÃO

Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

Espaço será fechado ao público para a preparação da COP 30, que acontece em novembro de 2025 em Belém. Entenda o motivo e saiba quando o parque deve reabrir

24.07.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda