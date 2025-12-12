Inquérito de agressão a jornalistas do Grupo Liberal na COP avança e conclui oitivas de testemunhas

Após quase um mês da agressão do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), a jornalistas do Grupo Liberal — Wesley Costa, Isis Bem e Vanessa Araújo, da Rádio Liberal + — na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), foi concluída a etapa de oitiva das testemunhas do caso nesta sexta-feira (12). Na ocasião, o apresentador Felipe Campos e um cinegrafista do Grupo Liberal — que prefere não ser identificado — prestaram depoimento à Polícia Civil. Na última quarta-feira (10), o repórter Max Sousa e o cinegrafista Raoni Joseph deram seus relatos para a autoridade policial, confirmando a forma dos acontecimentos. Agora, segundo o advogado Luiz Araújo, que atua na defesa das vítimas, o caso deverá ter outros desdobramentos.

Luiz Araújo afirma que essa etapa teve seguimento após a autorização do Tribunal de Justiça, já que o prefeito tem foro privilegiado. Segundo ele, a autoridade policial é obrigada a colher todos os elementos que vão subsidiar as ações contra o prefeito. Araújo também disse que, enquanto representantes das vítimas, eles concluíram a produção de todas as provas testemunhais e documentais que julgavam necessárias até o momento..

“Daí para frente, o caso está por conta do delegado, que deve emitir uma carta precatória até o município de Parauapebas para que a Polícia Civil, por meio das autoridades policiais daquele município, passe a ouvir interrogatório no auto de qualificação e interrogatório do prefeito. E assim, o inquérito policial deve ser concluído com o indiciamento do prefeito. Essa é a nossa expectativa. Foram dezenas de testemunhas oculares que presenciaram todos os fatos. Vários jornalistas, várias pessoas que estavam presentes”, ressalta o advogado.

Elementos de convicção

No total, segundo Araújo, foram ouvidas oito pessoas em depoimento testemunhal. Já foram produzidas também várias provas documentais, dentre elas um laudo pericial que atesta a materialidade da conduta delitiva do prefeito. “Da nossa parte, estamos satisfeitos porque são elementos de convicção que provam a materialidade da conduta e os indícios suficientes de autoria para que haja indiciamento”, explica.

Apresentador relembra a agressão

Na oitiva, o apresentador da Rádio Liberal +, Felipe Campos, reforçou o que testemunhou no dia. Ele lembra que, durante a COP, a equipe estava dividida em horários, mas com intervalos diferentes para que todos pudessem conhecer o ambiente e fazer suas pausas para o almoço. Segundo ele, em um desses retornos do almoço, ao se aproximarem do estúdio, viram um homem alto de chapéu de cowboy, que ele não reconheceu, conversando de maneira acintosa com Vanessa Araújo.

“Logo depois, ele vai em direção ao estúdio, na tentativa de entrar, ele também acaba peitando a jornalista Isis Bem. Nisso, as duas tentando contê-lo, ele proferiu vários xingamentos para com elas, na tentativa de entrar no estúdio depois que ele tinha solicitado uma entrevista, mas quando ele viu que era com o Wesley Costa, ele se negou, disse que não falaria com o jornalista e depois partiu para cima das meninas, colocando como se a culpa da entrevista ter sido solicitada e ser com ele fosse delas”, comenta.

Nesse meio-tempo, o programa que Wesley estava apresentando finalizou e o prefeito manteve contato com o apresentador. “Nisso, o prefeito ele estende a mão para cumprimentar o Wesley, quando o Wesley vai esticar a sua mão também para cumprimentá-lo, o prefeito, perdão, ele tira a mão e diz que ele não cumprimenta ladrão, safado e outros xingamentos que ele proferiu ao Wesley. Logo depois disso, no intervalo de 3 segundos, ele deu um grande tapa na cara do jornalista Wesley Costa”, relembra Campos.

“Foi um tapa muito forte, não só pela violência, pela distância que o óculos foi cair. Para quem estava presente na Blue Zone, o tapa foi mais ou menos no meio do corredor central e o óculos dele foi parar na entrada do estúdio, que dá mais ou menos uns 3 m pelo menos. E nisso, o barulho foi muito forte também, o impacto do barulho do tapa foi surpreendente. Na mesma hora a Isis e a Vanessa que estavam ao vivo, elas interrompem o programa para falar do que estava acontecendo ali fora. Todo mundo tenta conter o prefeito”, completa Felipe Campos.