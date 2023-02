Inmet publica alerta amarelo de chuvas intensas até terça (21) em Belém

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta meteorológico de chuvas intensas para esta segunda-feira (20) em Belém. O aviso é considerado pelo Inmet de grau de severidade como perigo potencial.

De acordo com o comunicado, a possibilidade de o temporal cair sobre a capital paraense é a partir de 10h40 desta segunda-feira (20) podendo chegar até às 10h de terça-feira (21).

O aviso, considerado de cor amarela, é o mais leve de mais dois tipos de alarmes. A cor laranja, que é a segunda escala de perigo, é quando a ameaça de chuva é maior que o alerta amarelo. Já o sinal vermelho, se refere a uma grande ameaça de temporal.

Carnaval com chuva

A previsão do tempo para o Carnaval na Grande Belém é de muita chuva. Segundo José Raimundo Abreu de Sousa, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda (20) e terça-feira (21), o clima deve ser chuvoso e com possibilidades de rajadas de vento na Grande Belém e também no litoral do Pará.

Cuidado na hora de tomar banho nas praias

O coordenador do Inmet faz um alerta aos banhistas que optarem por passar o fim de semana nas praias ou balneários: as chuvas neste final de semana podem ter trovoadas fortes. "Já tivemos neste ano casos de mortes de pessoas atingidas por raios enquanto tomavam banho em praias. É preciso estar atento às nuvens mais escuras, que normalmente indicam a presença de descargas elétricas. Por isso os banhistas devem ter cuidado na hora da diversão para que nenhum tipo de acidente aconteça", orientou o coordenador do Inmet.