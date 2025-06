UFPA abre inscrições para editais de bioeconomia com investimento de R$ 2 milhões

Na manhã desta quarta-feira (11), o Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) — projeto da Universidade Federal do Pará (UFPA) — lançou a primeira série de editais de bioeconomia no Mercedários UFPA, em Belém. A iniciativa disponibilizará um total de R$ 2 milhões em recursos para pessoas físicas e jurídicas da Região Metropolitana de Belém (RMB), a fim de fomentar o empreendedorismo, tecnologias e soluções baseadas na sociobiodiversidade amazônica. As inscrições devem ser feitas no site do DIBB e vão até o dia 10 de julho.

O DIBB é um projeto de extensão da UFPA, executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em parceria com a Prefeitura de Belém, a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu. A iniciativa faz parte do convênio Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovação em Bioeconomia para Belém Rumo à COP 30.

O presidente do DIBB, Antônio Abelém, explica o objetivo dos editais abertos, a partir da finalidade do projeto em ser um hub de inovação amazônica. “Queremos oferecer apoio e ajudar a fortalecer o ecossistema de empreendimentos e de soluções compatíveis com a floresta, que ajudam a resolver os nossos problemas. Nesse contexto, estamos lançando hoje quatro editais, os quais são para atender diferentes públicos de empreendedores”, afirma.

Antônio Abelém, coordenador do DIBB (Bruno Roberto)

Detalhes dos editais

A primeira série de editais contempla dois eixos temáticos — Bioeconomia e Soluções Práticas — que buscam promover negócios inovadores com foco em produtos, serviços ou processos sustentáveis.

Os dois eixos estão dentro de duas categoriasm que visam tanto a criação de novos empreendimentos de base tecnológica sustentável quanto o fomento de iniciativas instituídas que incluam tecnologias inovadores aliadas à sustentabilidade. As categorias são:

Pré-incubação: categoria destinada ao público com o negócio em estágio inicial. Inclusive, pessoas físicas podem se inscrever. O apoio é de até R$ 50 mil;

Aceleração: categoria voltada aos negócios já constituídos, com apoio de até R$ 150 mil.

O programa selecionará cinco propostas de cada eixo temático. A previsão é durar seis meses e os selecionados terão acesso a atividades híbridas (presenciais e online), como oficinas, mentorias, consultorias técnicas e eventos de conexão com o ecossistema de inovação.

Os interessados em se inscrever devem ser pessoas físicas, empreendedores, profissionais ou empresas que atuem ou pretendam desenvolver seus negócios na Região Metropolitana de Belém, que inclui os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena.

A inscrição deve ser feita no site do DIBB até o dia 10 de julho.

Papel da UFPA com a bioeconomia

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, comentou sobre a relação da instituição com os projetos de biodiversidade e a respeito da expectativa com os editais lançados. “Nós trabalhamos com biodiversidade há muitos anos. A UFPA tem expertise nessa área com os produtos da Amazônia e tem projetos, como no PCT Guamá, na nossa superintendência de inovação e agora nessa triangulação desse projeto importante (DIBB). O nosso desejo é fazer com que a comunidade local, além de ter financiamento para desenvolver os seus produtos e as suas empresas, tenha formação para isso”, relata.

Reitor da UFPA, Gilmar Pereira (Bruno Roberto)

Além dos editais apresentados nesta quarta-feira, o reitor ainda destacou que devem ser anunciados mais editais à população. “Hoje, são quatro editais, mas pretendemos, até daqui a um mês, mais ou menos, ter mais alguns editais para colocar para a comunidade”, afirma Gilmar Pereira.

Legado da COP 30

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância dos editais lançados como um legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) para Belém. “Estamos oferecendo agora, para aqueles que preservam, também garantir iniciativas com viés econômico para garantir a sua própria razão de existência e sua sustentabilidade. Hoje, esse momento marca mais um legado que a COP 30 vai deixar”, afirma.

Além disso, o prefeito ainda comentou sobre os impactos do DIBB para a população de Belém. “O DIBB vem fazer com que a bioeconomia vire uma realidade e uma nova matriz econômica para a nossa cidade, garantindo mais geração de emprego e renda e que as nossas florestas possam ser um ativo econômico para o nosso povo – de forma sustentável, organizada e com a atenção à extensão ao conhecimento”, afirma.

Prefeito de Belém, Igor Normando (Bruno Roberto)

Projetos como o DIBB e os editais lançados são resultados de parcerias, além de pedidos do presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, como afirma o gestor de recursos da Itaipu, Luiz Suzuki. “No Pará, um dos pedidos feitos pelo presidente Lula ao nosso diretor da Itaipu foi investir nesse trabalho de inovação, que transforme os produtos que se tem aqui. E que esses produtos sejam industrializados aqui e que povoem praticamente todo o Brasil. Essa é nossa torcida. Porque vai gerar não só recurso para aquele que produz, mas para a cidade”, relata.