Informática Educativa da Semec volta a funcionar à noite

Em live nesta quinta-feira (2), a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) anunciou a reativação do atendimento noturno no Núcleo de Informática Educativa (Nied). Essa medida contribui para a formação dos professores e fortalece o processo de ensino-aprendizagem da rede pública municipal.

“É muito importante e fundamental o funcionamento do período noturno do Nied, porque se a rede funciona à noite atendendo jovens, adultos e idosos é necessário que a Secretaria atenda também neste período. Sei que por muitos anos, foi retirada essa possibilidade de trabalho para os nossos servidores. Mas é com muita alegria que a gente retorna o direito de trabalhar à noite para atender às necessidades de formação de professores das escolas municipais”, afirmou a secretária de Educação, Márcia Bittencourt, durante o evento.

Assessoramento

O coordenador do Núcleo, professor Geldes Castro, destacou, durante a live no canal do Nied no YouTube, que a reabertura do espaço é muito significativa, tanto para professores que trabalham durante o dia e só tem o período noturno para se qualificar, quanto para professores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), que também precisam desta formação e assessoramento.

Como recordou o professor Geldes, foi em 2017, com os desdobramentos da Emenda Constitucional Nº 95, que restringiu investimentos públicos, inclusive, na educação, que a Secretaria teve seu funcionamento restrito, afetando o turno da noite. Isso causou grande impacto na formação dos servidores e acompanhamento dos professores das salas de informática educativa. “A redução do funcionamento da RME neste turno gerou uma dívida histórica com os processos formativos e atendimentos a esses sujeitos, já tão invisibilizados e excluídos do processo de escolarização”, pontuou.

Oferta

Com o novo horário, a perspectiva da Semec é aumentar a oferta de vagas nos cursos de Informática Educativa e, assim, diminuir a evasão dos professores em razão da incompatibilidade de horário. A reabertura do turno da noite no Núcleo coincide com a recomposição da Coordenação de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, no início da atual gestão.

"Estamos muito felizes com a reabertura do Nied à noite. É uma grande conquista, uma vez que na gestão passada foram retirados vários direitos como a Coordenação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), e agora reconstituímos essa modalidade de educação junto com a reabertura do Nied. A gente entende que é um direito dos educadores ter a sua formação garantida, principalmente neste contexto de pandemia, em que vimos a necessidade de trabalhar com a informática educativa, com as mídias sociais super importantes no ensino não presencial”, afirmou a coordenadora da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), Taíssa Barbosa,

A diretora de Educação, Dorilene Melo, afirmou que "esses estudantes são trabalhadores com direito ao acesso, a compreender, utilizar, criar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais incluindo os espaços escolares". A equipe de professores formadores do turno da noite será composta por: Jailson Venâncio, Letícia Carneiro, e Vanessa Monteiro. Além dos demais profissionais que atuam durante o dia.