Influenza: Pará está entre as cinco menores cobertura vacinal

A campanha de vacinação do Ministério da Saúde de vacinar 77,9 milhões de pessoas apresenta-se distante de concretizar a meta, porque, até agora, somente dois estados chegam perto de 60% de cobertura vacinal, e, nesse contexto, o Pará situa-se entre os cinco que menos vacinaram contra a doença. Os dados são do Painel Influenza do MS. A cobertura vacinal do Pará é de 20,8%, melhor apenas que o Acre, com 18,3%; Rio Grande do Norte, com 17,5%; Amapá, com 15,6%, e Roraima, com 8,7%.

Como parte da campanha, o Ministério da Saúde enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal.

Disponíveis

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que todas as vacinas da campanha estão disponíveis nos postos da Rede Básica de Saúde e que a aplicação do imunizante é de responsabilidade dos municípios, bem como o preenchimento das informações no sistema do Ministério da Saúde.

A Sespa repassa que treina as equipes municipais, promove campanhas de mobilização, combate as fake news e orienta as secretarias municipais a melhorarem suas estratégias de vacinação. E ressalta, ainda, que "o sistema do Ministério da Saúde continua instável, portanto, o número de vacinados pode ser maior".



Em Belém

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que iniciou, no último sábado (21), uma estratégia de reforço de três campanhas de vacinação, entre elas a da Influenza, para intensificar a chamada aos públicos elegíveis à vacina. Até o dia 3 de julho, durante sete fins de semana consecutivos, a Sesma estará oferecendo a vacina contra a gripe na Aldeia Cabana e na unidade móvel de vacinação. A unidade móvel vai percorrer diversos bairros, aos sábados e domingos, e a Aldeia Cabana terá um ponto fixo sempre aos sábados, incluindo o serviço drive thru. O atendimento vai das 8 às 13h.

Além desses locais, a vacina também está disponível, todo sábado, em cinco shopping centers (Pátio, Boulevard, Bosque Grão-Pará, Parque e IT Center), no horário das 10 às 17h. A vacina também continua disponível, de segunda a sexta-feira, na rede municipal, das 8 às 17h, e em salas de imunização de três faculdades (Fibra, Unifamaz e Unama), das 9 às 17h.

"A Sesma reforça que a estratégia de intensificar a vacinação nos fins de semana objetiva ampliar a cobertura vacinal contra a gripe. Até a última sexta-feira(20), 76.155 pessoas tomaram a vacina, o que representa 19,5% da meta de 493.588 pessoas a serem imunizadas em Belém. Por ser uma vacina disponível regularmente na rede municipal e pelos baixos índices de casos graves em Belém, a procura pela vacina contra a gripe acaba sendo baixa, segundo avaliação da Coordenação de Imunizações do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma. A Secretaria reitera que é importante a população comparecer para tomar a vacina, para manter a capital sem casos com evolução para agravamentos da doença", comunica o órgão.

Contra a Influenza podem se vacinar os seguintes grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência.

Também são grupos prioritários os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhador portuário, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.



Campanha

A campanha de vacinação contra a influenza foi lançada em 4 de abril deste ano. A primeira etapa prosseguiu até 30 de abril, com foco na imunização de trabalhadores da saúde e pessoas idosas, com idades de 60 anos ou mais. A segunda etapa vai de 2 de maio a 3 de junho. Nessa fase, serão contemplados crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e portuário e forças de segurança, como informa a Agência Brasil.

As doses serão trivalentes, que garantem imunização contra três variantes do vírus influenza, a H1N1, a H3N2 e a influenza B.

De acordo com o site Brasil 61, a campanha nacional de vacinação contra a gripe imunizou apenas 50% dos idosos e 44% dos trabalhadores da saúde, público-alvo da primeira etapa de imunização. Os números correspondem a 15,1 milhões de pessoas com mais de 60 anos e 2,6 milhões de profissionais da saúde. Como dito no site, as informações foram compiladas pelo Ministério da Saúde, com base nos dados mais recentes enviados pelas secretarias municipais e estaduais até o sábado (21), e estão disponíveis na plataforma LocalizaSus.

Confira os grupos da segunda etapa da vacinação contra a Influenza:

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) - sarampo e influenza;

• Gestantes e puérperas;

• Povos indígenas;

• Professores;

• Comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema prisional;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade.