Infiltrações podem causar pneumonia e outros problemas de saúde

A chegada do período chuvoso em Belém agrava um problema comum em muitos lares da cidade: as infiltrações.

Elas ocorrem quando um líquido, geralmente a água da chuva, transpassa os corpos sólidos, como as paredes.

Regina Bassalo precisou se mudar da casa onde vivia por conta das infiltrações. O marido não se adaptou e eles voltaram para a casa antiga, determinados a se livrarem do tormento.

Regina então contratou uma equipe completa de profissionais para a reforma e, desde então, respira aliviada.

"Eu tenho problema de alergia, então a umidade logo me deixa espirrando demais. Fui parar no hospital por causa disso na época. Tive que tomar remédios para a sinusite. Um dia eu cheguei no hospital e tive que fazer uma lavagem do meu nariz. Melhorou muito quando as infiltrações.

Além dos problemas de saúde, Regina sofria com móveis estragados pelo mofo, louças com odor desagradável e armários tufados na parede.

Ela calcula que com o dinheiro que gastou com profissionais pouco qualificados, daria para ter construído duas casas.

"A dica que eu dou é chamar um profissional para verificar e solucionar o problema. Eu contratava pessoas que não eram qualificadas, então penei muito até me livrar das infiltrações. Tem que chamar vários profissionais, verificar os orçamentos. Me decepcionei muito com alguns trabalhadores com os quais gastei muito dinheiro e não davam jeito", afirma ela, que se diz feliz pelos perrengues alérgicos dela terem ficado no passado.

Com o tempo, as manchas e o mofo vão aumentando por conta de fatores como umidade, capilaridade e o tipo de solo onde a casa está instalada, o que pode fazer mal para os moradores do local.

A pneumologista Lúcia Sales alerta que as infiltrações podem provocar condições graves relacionadas à saúde, como a pneumonia de hipersensibilidade.

"O processo no pulmão pode se tornar crônico e levar a insuficiência respiratória. A evolução é arrastada e nem sempre é agudo, então quando você identifica, pode já estar em um quadro grave. Há diversos problemas das vias respiratórias, além de coceiras, prurido nos olhos, lacrimejamento, além do desenvolvimento de asma, enquanto quem já tem asma pode ter crises fortes", afirma ela.

Quem já tem problemas no pulmão, por exemplo, corre riscos relacionados à inalação de fungos alojados nas paredes, que podem se instalar em regiões específicas do pulmão, desencadeando sangramentos.

Para Lúcia, é importante as pessoas verificarem as infiltrações que podem estar escondidas pela casa.

"Às vezes as pessoas não se questionam sobre a possibilidade de infiltrações menos aparentes, debaixo da pia ou atrás do armário, por exemplo. Em qualquer casa com infiltração, o desejável é que ela seja corrigida. Os sintomas são muito inespecíficos, então quando atendemos pacientes com quadros respiratórios sempre fazemos perguntas sobre o ambiente onde vive, ambiente de trabalho", conta a chefe da Unidade de Sistema Respiratório do Hospital Universitário Barros Barreto.

Janilton Maciel é engenheiro e avalia que a maioria das infiltrações ocorrem por conta da contratação de profissionais não especializados na construção de sistema de impermeabilização, que previnem as infiltrações e garantem que a umidade não atingirá as construções com força.

"Por isso é importante contratar um profissional, pois desde o início do projeto precisamos seguir instruções normativas. Há várias recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para que as patologias de construção não ocorram.

Às vezes pensam que o profissional é um custo a mais, mas o profissional irá fazer apenas uma vez, pois irá fazer certo", diz ele.

Quando o profissional é chamado, ele diagnostica qual o tipo de infiltração, se por capilaridade, por pressão negativa ou outra razão. Maciel lembra que isso sai de três a quatro vezes mais caro do que chamar o profissional para conceber o projeto desde a construção, já que em alguns casos mais graves é necessário até derrubar paredes.

"Vejo muitos problemas de infiltração de lajes, onde às vezes até tem impermeabilização, mas feita de maneira errada. Muitos pensam que basta passar um produto, mas é preciso todo um sistema, composto pela soma de várias ações de impermeabilização, cada uma com uma norma diferente", afirma o vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.