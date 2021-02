Indígenas Warao começam a ser vacinados em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) deu início na tarde desta quarta-feira à vacinação dos indígenas da etnia Warao, refugiados em Belém, contra a Covid-19.

Os primeiros a receber as doses da vacina foram os índios albergados no Abrigo Tapanã, mantido pela Fundação João Paulo II (Funpapa). Ao todo, 267 homens e mulheres estavam aptos para receber a vacina e 62 deles fazem parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização.

A iniciativa tornou Belém a primeira cidade brasileira a vacinar cidadãos refugiados.