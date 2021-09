Índice pluviométrico é principal responsável pela queda de árvores, afirma especialista

De janeiro a setembro deste ano, cerca de 14 árvores caíram em Belém e região Metropolitana, segundo levantamento feito pela equipe de reportagem de O Liberal. A última queda foi registrada nesta quarta-feira (15), na Rodovia dos Trabalhadores, em Ananindeua. O vegetal caiu na hora da chuva, bloqueando uma das faixas da via.

Na maioria dos casos, as árvores caíram durante fortes chuvas e estavam localizadas em via pública. O engenheiro agrônomo e Diretor Geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Paulo Porto, explica que a influência de fatores externos são fundamentais para a queda de uma árvore.

“No caso de Belém, a gente tem um índice pluviométrico muito forte, de muitas chuvas e muitos ventos, que pode ser um dos fatores primordiais para a queda dessas árvores na cidade. Ao longo do tempo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem fazendo a manutenção dessas árvores, com as podas, reduzindo o peso da copa, equilibrando o máximo possível o vegetal, dando uma arquitetura para que ele se mantenha ereto sem risco de tombamento”, afirma.

Segundo Porto, o índice de queda de árvores em Belém é muito pequeno em relação a outras cidades do país, chegando a registrar de 2 a 5 quedas durante o inverno amazônico.

A urbanização, o asfalto, os equipamentos urbanos, assim como o trânsito de veículos também geram impactos a vegetação da cidade. “A gente aparentemente não sente, mas existe um deslocamento subterrâneo do solo que pode vir a abalar as raízes, além do que nós temos uma umidade muito elevada que pode provocar aparecimento de fungos nas raízes e a instalação de cupins, que podem corroer o tronco deixando esse vegetal fragilizado, mas estamos trabalhando com monitoramento e equipamentos para que a gente possa identificar esse tipo de comprometimento interno e evitar com que essa árvore venha a cair, fazendo sempre a intervenção correta”, pontua Paulo Porto.

Para os belenenses, a cobertura verde da cidade é muito importante para amenizar o clima quente da região.

A diferença entre as áreas arborizadas e aquelas com menos vegetação é logo sentida por quem caminha pelo centro da cidade, como fez a enfermeira Laine Macedo. Ao passar pela área da Praça da República, a jovem pode se refrescar sob a sombra das mangueiras. “Quando eu comecei a caminhar aqui pela praça foi maravilhoso, a temperatura deu uma boa melhorada, a máscara nem me incomoda mais, por isso é tão importante termos árvores na cidade”, destaca.

O mesmo foi sentido pela professora Luíza Helena de Souza. Para ela, as árvores são importantes para a melhora do clima, mas para isso elas precisam ser ainda mais cuidadas. “Assim como tudo na vida precisa que se esteja cuidando, para que o benefício de repente não vire prejuízo”, acrescenta.

Desvio

Em virtude da queda de uma árvore, registrada na madrugada de quarta-feira (15), o trânsito na avenida Governador José Malcher com a travessa 14 de Março precisou ser interditado para retirada do vegetal do local. Por meio de nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou que o trânsito naquele trecho da via foi desviado para a Travessa João Balbi, seguindo pela Avenida Generalíssimo Deodoro e retornando para a José Malcher, a destino.

Agentes de trânsito da SeMOB estão orientando o trânsito na Travessa João Balbi, nas esquinas com a 14 de Março e com a Generalíssimo Deodoro; e na Governador José Malcher com a 14 de Março. Não há energia elétrica no local e não há previsão para a conclusão do serviço.

Suspensão

A queda do vegetal interferiu também no fornecimento de energia na área, fazendo com que a Secretaria Municipal de Educação (Semec) adiasse a programação do Circuito do Centenário de Paulo Freire, prevista para ocorrer das 8h30 ao meio-dia de ontem. Nova data para o evento será informada em breve. O expediente da secretaria também foi suspenso.