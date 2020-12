Farmácia pega fogo após curto-circuito em ar-condicionado

O curto-circuito no ar condicionado provocou um incêndio dentro de uma farmácia localizada na Travessa WE 40, na Cidade Nova 8, em Ananindeua, na tarde desta quinta-feira (3). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), eles foram acionados por volta das 15h30 para atender a ocorrência. Os bombeiros chegaram no local e conseguiram controlar o fogo que era de pequena proporção e as chamas foram totalmente apagadas. A estrutura do local não foi comprometida.

A reportagem solicitou aos Bombeiros mais informações sobre o ocorrido. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "atenderam uma ocorrência de incêndio em Ananindeua, na tarde desta quinta-feira (3), em uma farmácia na Travessa WE 40, Cidade Nova 8. O fogo era de pequena proporção e foi causado por um curto-circuito no ar condicionado. Não há vítimas e as chamas foram totalmente extinta”.