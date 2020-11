Incêndio atinge residencial na avenida Mário Covas

Um incêndio atingiu na noite desta sexta-feira (13) um apartamento em uma das torres do condomínio residencial Coqueiro Fit I, localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua.

A fumaça na edificação, no bairro do Coqueiro, foi avistada por moradores do prédio e vizinhanças por volta das 19h30.

Um morador da área informou que o incêndio, na altura do 9º andar, aparentemente já foi debelado. Três viaturas do Corpo de Bombeiros froam ao local conter as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram, por meio de nota, que um quarto em um dos apartamentos no sétimo andar estava em chamas. O fogo teriam iniciado em razão de curto-circuito no ar condicionado. As chamas já foram extintas por uma guarnição e não houve vítimas. Até o momento o proprietário do imóvel não se manifestou quanto ao pedido de perícia.