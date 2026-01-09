Inauguração do Mercado de Carne marca conclusão da obra do Complexo do Ver-o-Peso

Como parte das comemorações do aniversário de 410 anos de Belém, o prefeito Igor Normando inaugura, a partir das 9h30 da segunda-feira (12), o novo Mercado de Carne Francisco Bolonha. A entrega marca a conclusão da obra de todo o Complexo do Ver-o-Peso e é uma das principais ações do aniversário, com o resgate da economia e da história do município.

O novo Mercado de Carne Francisco Bolonha, símbolo arquitetônico da luxuosa era da borracha na capital, foi totalmente reformado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), respeitando todas as normas de restauro previstas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), segundo a Prefeitura. A reforma recebeu investimentos de R$ 6.545.661,53.

O Mercado de Carne do Ver-o-Peso abriga permissionários que atuam em diversas atividades econômicas, desde a tradicional venda de carnes a artigos religiosos e industrializados, e mantém setores de gastronomia e artesanato, que fazem do local um polo turístico bastante procurado por quem vem a Belém.

Programação

A comemoração dos 410 anos de Belém começa cedo na segunda-feira (12). Às 8h, será celebrada a Missa de Ação de Graças, na Igreja da Sé, no bairro da Cidade Velha, reunindo autoridades e a população em um momento de fé e reflexão sobre a história da capital paraense.

Às 9h30, o prefeito de Belém, Igor Normando, realiza a entrega do Complexo do Ver-o-Peso, marcando mais uma etapa da requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. Em seguida, às 10h, acontece o momento mais esperado pelo público: o tradicional parabéns a Belém, com o corte do bolo de aniversário.

Encerrando a programação do dia, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, entrega a Usina da Paz de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará, reforçando as ações sociais e de cidadania no município.