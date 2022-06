Imprudência conduz a acidentes no trânsito, diz especialista

O feriadão de Corpus Christi, antecedendo à temporada de férias de julho, registrou nas primeiras horas desta quinta-feira (16) pelo menos quatro acidentes em Belém e Castanhal e acendeu o alerta para a necessidade de prevenção a pessoas feridas e mortas no tráfego de veículos no Estado. Na avaliação do especialista em Trânsito, Rafael Cristo, com o fim do pico da pandemia da covid-19, os veículos voltaram a circular em grande número nos núcleos urbanos e nas estradas e, como agravante, perdura a irreflexão, falta de bom senso de alguns condutores, o que facilita a ocorrência de acidentes. Por isso, "a atenção tem de ser redobrada, porque o acidente resulta basicamente da imprudência, o condutor não gerencia o risco", enfatiza Rafael.

No bairro de São Brás, um motorista invadiu com o carro uma casa na avenida Ceará. Já na avenida Nazaré, centro de Belém, três veículos envolveram-se em acidente. Um outro caso ocorreu na avenida Augusto Montenegro, quando o motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e colidiu com uma mureta de proteção. A rodovia BR-316, entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, foi palco de acidente que resultou na morte de quatro pessoas.

Rafael Cristo observa que há necessidade de serem retomadas campanhas de educação no trânsito, dado o desrespeito à legislação por parte de muitos condutores de veículos em Belém e em outras cidades paraenses. "Entre as principais infrações cometidas por motoristas e condutores em geral estão o excesso de velocidade; dirigir sob efeito de bebida acoólica; fazer ultrapassagens indevidas; não utilizar o cinto de segurança", destaca.

O fato de muitos motoristas, pilotos de motos e ciclistas saberem o que têm de fazer para segurança própria e dos outros atores nas vias mas não colocarem isso em prática é analisado por Rafael Cristo como "negligência, imprudência, porque a pessoa pensa, ilude-se de que um acidente ou algo adverso vai acontecer com ela a partir de um procedimento indevido, mas acontece".



Prevenção

Daí ser fundamental fazer justamente o contrário, ou seja, não se perder de vista a direção defensiva, ou seja, dirigir por si e pelos demais motoristas nas vias. E, então, como aponta Rafael Cristo, deve-se adotar como ações preventivas a acidentes: manter a tranquilidade ao dirigir; ter conhecimento das regras de trânsito; ter habilidade ao dirigir; não dirigir sob efeito de bebida alcoólica; verificar pontos cegos (locais de risco de acidentes); ter atenção redobrada, o que implica em não ficar olhando para celular quando está na direção do veículo; prestar atenção nos retrovisores do carro; ultrapassar somente com segurança; planejar o circuito, para não se afobar para cumpri-lo.

A quem está fora de Belém no feriadão de Corpus Christi, o especialista em Trânsito recomenda evitar dirigir com cansado; não dirigir alcoolizado; obedecer à sinalização; conscientizar-se de que dirigir na estrada é diferente do mesmo procedimento na cidade; ter paciência e redobrar a atenção.