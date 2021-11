Imprensa internacional repercute morte da cantora Marília Mendonça

Sensação nas redes sociais brasileiras, icône da música country do Brasil, artista famosa, estrela. Essas são algumas das descrições dadas à cantora Marília Medonça pelo jornal norte-americano The New York Times e pelo espanho El País, nesta sexta-feira (5), em suas versões na ambiência da internet.

O El País abre sua reportagem descrevedo a cantora Marília Mendonça como estrela do sertanejo. O periódico fala sobre o acidente que a matou na tarde desta sexta-feira, com a queda do táxi aéreo em que ela viajava para Minas Gerais para se apresentar no fim de semana.

O jornal espalnho descreve Marília como "uma das vozes mais ouvidas no Brasil". Já o The New York Times dá esse título: "cantora pop brasileira morre em acidente de avião aos 26 anos".

Na reportagem, o New York Times enfatiza que a cantora brasileira "foi uma sensação nas redes sociais com milhões de seguidores, era icônica em um tipo de música country brasileira chamado sertanejo", entre outras descrições que colocam Marília como uma celebridade singular no Brasil.