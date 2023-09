Imóveis são demolidos para obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão, em Belém

Devido às obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão, em Belém, 75 imóveis serão demolidos no trecho de 600 metros entre a rua dos Mundurucus e a avenida Engenheiro Fernando Guilhon. Na última segunda-feira (11), foram demolidos dois dos nove imóveis previstos no trecho entre Mundurucus e Pariquis. Ainda serão demolidos imóveis nos trechos entre Pariquis e Caripunas e entre Timbiras e Fernando Guilhon.

As obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão iniciaram pelo trecho entre Caripunas e Timbiras, onde não há imóveis para serem demolidos. Posteriormente, será iniciado o trecho entre Mundurucus e Pariquis. O trânsito não será interrompido na avenida Bernardo Sayão durante as obras de duplicação da via, como detalhou a prefeitura na segunda-feira.

Cuidados

Uma equipe de demolição foi instruída para seguir todas as orientações técnicas de segurança para não causar risco nenhum para a comunidade que está tendo acompanhamento social, ambiental e de segurança do trabalho.

“É importante a gente acelerar o processo de desapropriação para que a obra seja entregue o quanto antes”, destaca o engenheiro Arthur Amaral. A estimativa é de que em dois ou três meses sejam demolidos todos os imóveis que estão dentro da linha off set de obra, entre Mundurucus e Fernando Guilhon.