Imóveis históricos de Belém serão revitalizados e ocupados por órgãos públicos

A Prefeitura Municipal de Belém pretende recuperar 16 imóveis de propriedade do poder público municipal, que se encontram parcialmente ou totalmente sem uso. Liderada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), a ação será divida em etapas até, de fato, os prédios serem revitalizados. Os imóveis estão localizados em Belém e no distrito de Mosqueiro, sendo pelo menos seis deles históricos.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, a primeira fase foi a identificação dos imóveis e o próximo será a realização de vistoria técnica para identificação das condições físicas atuais dos prédios e planejar quais trabalhos precisam ser realizados para recuperação. Após limpeza, será escolhida a destinação para cada imóvel. Essa decisão resultará de conversas entre as secretarias e o gabinete do prefeito Edmilson Rodrigues. Somente depois destas etapas começam os trabalhos de revitalização física, levando em consideração a destinação de cada imóvel.

Além da Semad, outros órgãos municipais estão envolvidos no esforço de promover a revitalização e dar funcionalidade para os 16 prédios de propriedade da Prefeitura de Belém, que se encontram deteriorados: Secretaria de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Economia (Secon), Saúde (Sesma), além da Comissão da Defesa Civil de Belém, Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

“Ao falar em prédios públicos que queremos recuperar, não é apenas para contemplação, é para ser a Prefeitura de Belém presente fisicamente no território da cidade com seus serviços”, afirma a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes.

Entre os prédios que devem receber os trabalhos, estão o Palacete Pinho, no bairro da Cidade Velha, e dois casarões históricos de dois pavimentos, localizados na Passagem Bolonha, no bairro de Nazaré.

Outro imóvel que será revitalizados é o Memorial Magalhães Barata, situado na praça da Leitura, no bairro de São Brás. Conhecido popularmente como ‘Chapéu do Barata', o espaço foi construído em 18 de junho de 1988 para comemorar o centenário de nascimento do ex-governador do Pará, Magalhães Barata. Também estão na lista o imóvel da Sefin, antiga sede Administrativa na praça das Mercês; antiga sede da Fumbel, na praça Frei Caetano Brandão; prédio do Iasp, na Almirante Barroso; antiga instalação E. A. Ronaldo Araújo; antiga instalação E. A. Dulce Accioli; Praia Bar, em Mosqueiro; DRM Sesan, em Mosqueiro; antiga sede do Portal do Trabalhador (Secon), na travessa Gaspar Viana; imóvel onde funcionava o Shopping Popular (Secon); Complexo Espaço Palmeira, sede da Copsan, na travessa 14 de Abril, e nova Sede da Procuradoria Geral do Município (PGM) na avenida Presidente Vargas.

Alguns imóveis já possuem verba própria liberada para suas reformas, como é o caso na nova sede da Procuradoria Geral do Município (PGM). Mas para os demais a Prefeitura de Belém dialoga com com a Caixa Econômica Federal e com a Câmara Municipal de Belém (CMB) com o intuito de ser liberada uma operação de crédito. A princípio o valor sugerido pela PMB é de R$ 300 milhões, que segue em análise, aguardando aprovação das duas instituições.