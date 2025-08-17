Imagem Peregrina visita Cotijuba e renova fé da comunidade local

Neste domingo (17), a Ilha de Cotijuba recebeu, mais uma vez, a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A programação religiosa emocionou fiéis da Paróquia São Francisco das Ilhas e reforçou a tradição que já dura mais de 15 anos na localidade.

A chegada da imagem aconteceu às 8h, no terminal hidroviário da ilha, e foi marcada por muita devoção e acolhida da comunidade. Às 8h30, os fiéis participaram da Santa Missa, celebrada pelo pároco Tiago Freitas, da Região Episcopal São João Batista.

Após a celebração, a imagem percorreu casas da comunidade a partir das 10h, levando bênçãos e fortalecendo os laços de fé entre os moradores. Às 11h, a programação seguiu com uma visita à Ilha Nova, onde também houve momentos de oração e homenagens à padroeira dos paraenses.

A visita da Imagem Peregrina em Cotijuba integra o ciclo de peregrinações que antecedem o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.