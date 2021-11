Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Marajó, Tocantins e Brasília

Desde sábado (13), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré tem várias visitas agendadas até quarta-feira (17) para fora da Região Metropolitana de Belém (RMB). Depois de passar por Breves, no Marajó, e seguir em carreata por várias comunidades, a santa foi para Palmas, capital do Estado do Tocantins, onde é celebrado o Círio local a partir desta segunda (15), e de lá vai para Brasília, onde vai acontecer a tradicional Sessão Solene na Câmara dos Deputados.

A imagem peregrina saiu de Belém no sábado e chegou no Aeroporto Municipal de Breves às 9h, seguindo carreata pelas comunidades até a Igreja Matriz de Sant'Anna. Depois, a Imagem foi exposta à visitação na igreja, até às 16h. Em seguida, a santa visitou os hospitais públicos e à tarde houve a missa da trasladação. No domingo (14) ocorreu a missa às 7h e 9h, no Ginásio Esportivo Ferdinando Costa e Silva, e de lá ela retronou para Belém.

Palmas

Nesta segunda (15), ocorre a 5ª edição do Círio de Palmas, sob o tema "Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho". A programação iniciou na cidade de Aparecida do Rio Negro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 9h. Às 11h foi a vez de Novo Acordo receber o Círio na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Em seguida, às 14h30, o Círio chega à Lagoa do Tocantins, na Paróquia São João Batista, e encerra a programação às 16h30 em Santa Tereza, na Paróquia Santa Tereza D’Ávila.

Já na terça (16), a programação continua na capital, Palmas. Às 8h, visita ao Santuário Mãe Rainha, na Quadra 1103 sul. Às 10h, Paróquia São Judas Tadeu, na 105 norte. Às 15h, a imagem chega à Paróquia Santa Terezinha, na 508 norte, de onde sairá às 17h em Carreata até a Catedral de Palmas, na Praça dos Girassóis.

O encerramento do Círio ocorrerá com uma missa às 18h30 na Catedral. Os fiéis devotos terão a oportunidade de expressar sua fé, fazer orações e louvores e participar de carreata e Missa. As igrejas continuarão obedecendo as normas de segurança em saúde e receberão apenas o percentual de pessoas recomendado para suas capacidades.

Visita a Brasília

Na quarta, dia 17, a Imagem Peregrina visita a Câmara de Deputados em Brasília, a partir das 10h. A Sessão Solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré já é tradição. De proposição do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA), a solenidade está em seu 6 ano de realização.

A ideia de levar a Imagem Peregrina surgiu em 2015 com o objetivo de celebrar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O deputado federal Joaquim Passarinho, que propôs a homenagem, afirma que essa sessão tem como objetivo um momento de paz e reflexão, “para que as pessoas possam entender que os deputados não são autoridades, que apenas estamos cumprindo mandato de autoridade. É para que nós possamos construir momentos importantes, construir leis que possam fortalecer as famílias e nosso país”.

A partir das 15h, Dom Marcony, bispo auxiliar de Brasília, celebra missa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

Programação em Palmas, Tocantins:

15/11 (segunda)

2h15 – chegada da Imagem no Aeroporto de Palmas.

9h – visita Paróquia Nossa Senhora Aparecida (em Aparecida do Rio Negro)

11h – visita Paróquia Nossa senhora das Graças (em Novo Acordo)

14h30 – visita Paróquia São João Batista (em Lagoa do Tocantins)

16h30 – visita Paróquia Santa Tereza D’Ávila (em Santa Tereza)

16/11 (terça) – Palmas

8h – visita Santuário Mãe Rainha

10h – visita Paróquia São Judas Tadeu

15h – visita Paróquia Santa Terezinha

17h – carreata do Círio (saída da Paróquia Santa Terezinha e chegada na Catedral de Palmas)

18h30 – missa de encerramento na Catedral

Programação em Brasília:

10h – chegada no Plenário da Câmara dos Deputados

15h – missa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde

17h – retorno para Belém