Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré reencontra, após 10 anos, o Cristo Redentor

Após 10 anos do primeiro encontro, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré sobe ao Corcovado ficar próxima do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Esse momento tão aguardado ocorrerá na próxima quarta (08), com orações e bênçãos, finalizando com live da cantora paraense Fafá de Belém. A ideia do evento surgiu da própria cantora, que logo recebeu o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e do Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta.

Esta será a décima segunda edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro. O evento foi idealizado pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Antes disso, Dom Orani havia sido arcebispo de Belém, no período de 2004 a 2009.

Em 2020, devido a pandemia do novo coronavírus, a visita não ocorreu. A Imagem retorna à cidade neste ano, para renovar a fé e estimular o encontro de fiéis com o símbolo da devoção mariana em todo o território brasileiro.

“Retomamos agora este evento que é muito importante para nós, e com esta bênção ao Rio de Janeiro e ao Brasil. A gente precisa mostrar para o país o espetáculo que é o nosso Círio de Nazaré. A ideia é que seja um embrião para um evento anual e esperamos que em 2022, na 230º edição do Círio de Nazaré, seja bem maior, e gostaríamos de incluí-lo no calendário anual do Círio”, destaca Albano Martins, coordenador da DFN.

A visita começa amanhã (05) e segue até quarta-feira (08). A primeira atividade será na Paróquia São Paulo Apóstolo, em Copacabana, onde haverá uma missa. Logo em seguida acontece uma carreata pela orla de Copacabana.

Já na segunda (06), a Imagem sairá para Paquetá, com carreata pela região, e encerrando o dia às 19h30, com missa na Capela Nossa Senhora de Montserrat, em Vargem Grande. No feriado do dia 07 de setembro, as comemorações iniciam com missa com a Legião de Maria na Catedral, no Centro, e encerram a noite com missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta.

No último dia das peregrinações, quarta-feira (08), a partir das 17h30 ocorre um momento de oração e bênçãos no santuário Cristo Redentor, encerrando com a live aos pés do Cristo.

No encontro com o Cristo Redentor Fafá de Belém cantará cinco músicas, entre elas “Ave Maria” e “Eu Sou de Lá”. “A importância desta ação é gigantesca para o povo paraense, teremos Nossa Senhora de Nazaré encontrando seu filho no Cristo Redentor, num momento no qual o mundo todo pede saúde, paz, amor e solidariedade. É o primeiro evento juntos a Varanda de Nazaré e a DFN, que para mim é uma honra”, afirma Fafá.

O evento tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e celebra o dia de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado nesta data, quando foi realizado o primeiro Círio, em 1793. Somente em 1901 o Bispo Dom Francisco determinou que o Círio fosse celebrado no segundo domingo de outubro.