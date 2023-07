Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participa do Círio no Rio de Janeiro

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré continua com as peregrinações por todo o Brasil. No período de 13 a 16 de julho, estará no Rio de Janeiro, para participar do 15º Círio de Nazaré na cidade. A programação é extensa, começando na quinta-feira, dia 13 de julho, com chegada às 8h50 no Aeroporto Santos Dumont, seguindo para a primeira missa do dia, no 3º Terceiro Comando Aéreo Regional (Comar), às 9h30. A programação encerra no domingo, dia 16, com missa na Paróquia São Tiago de Inhaúma, a partir das 10h.

Em 2020, por conta do cenário da pandemia, a visita não foi realizada. Em 2021, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré subiu o Corcovado ao encontro do Cristo Redentor, em um momento de oração e bênçãos, finalizando com live da cantora paraense Fafá de Belém. Em 2022, a visita retomou de forma presencial.

Círio no Rio de Janeiro

Esta será a décima quinta edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, levada ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi Arcebispo de Belém do Pará.

Confira a programação:

13 de julho, quinta-feira



8h50: Chegada no Aeroporto Santos Dumont

9h30: Santa Missa no 3º COMAR (Organização: Pe. Daniel)

11h: Visita ao Educandário Nossa Senhora de Nazaré – Catumbi

14h30: Visita ao Convento Nossa Senhora de Belém – Freguesia

15h30: Visita ao Santuário Nossa Senhora do Loreto – Freguesia

16h30: Missa na Capela Nossa Senhora de Nazaré – Camorim

19h - Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia – Engenho Novo

14 de julho, sexta-feira

7h30: Santa Missa no Retiro do Clero – Sumaré

10h20: Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)/RJ

14h: Visita à Paróquia Jesus de Nazaré – Maré

16h: Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré – Cacuia

19h: Santa Missa na Paróquia São Sebastião – Santa Cruz

15 de julho, sábado

9h: Santa Missa com o Apostolado da Oração na Paróquia Santa Margarida Maria – Lagoa

10h30: Visita à Paróquia São Paulo Apóstolo – Copacabana

11h30: Visita ao Centro de Tradições Nordestinas

14h30: Visita à Basílica Santuário de São Sebastião – Tijuca

16h30: Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Acari

19h: Missa e Vigília na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Anchieta



16 de julho, domingo

8h: Santa Missa transmitida pela TV Brasil – Outeiro da Glória

10h: Santa Missa na Paróquia São Tiago de Inhaúma