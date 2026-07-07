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Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré leva a devoção do Círio ao Rio de Janeiro

Ao longo da programação, a Imagem Peregrina percorrerá igrejas, hospitais, instituições de ensino, comunidades paroquiais e espaços considerados simbólicos da capital fluminense

O Liberal
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Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré leva a devoção do Círio ao Rio de Janeiro. (Divulgação)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Rio de Janeiro entre os dias 9 e 12 de julho para mais uma edição do Círio de Nazaré na capital fluminense. Com o tema "Maria, Missionária que nos dá Jesus", a programação contará com missas, procissões, visitas missionárias e momentos de oração em diversos pontos da cidade, reforçando a devoção à Padroeira dos Paraenses e promovendo a evangelização por meio da fé mariana.

A peregrinação será realizada em parceria com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e terá a participação do arcebispo da cidade, Cardeal Orani João Tempesta, que mantém uma ligação histórica com o Círio de Nazaré desde o período em que esteve à frente da Arquidiocese de Belém.

Ao longo da programação, a Imagem Peregrina percorrerá igrejas, hospitais, instituições de ensino, comunidades paroquiais e espaços considerados simbólicos da capital fluminense, como o Santuário Cristo Redentor. Também estão previstas celebrações e mini círios em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

Uma das novidades desta edição será a visita da Imagem Peregrina à quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, em Olaria. A iniciativa partiu da própria agremiação e representa o encontro entre fé, cultura e tradição, ampliando o alcance da mensagem de Nossa Senhora de Nazaré para diferentes ambientes da sociedade.

Segundo o vigário episcopal do Vicariato de Pastoral, cônego Cláudio dos Santos, a peregrinação fortalece a missão evangelizadora da Igreja. "Maria sempre nos conduz a Jesus Cristo. Cada visita da Imagem Peregrina é uma oportunidade de renovar a fé, fortalecer a esperança e anunciar o Evangelho às pessoas e comunidades que acolhem Nossa Senhora de Nazaré", afirmou.

Para os milhares de paraenses que vivem no Rio de Janeiro, a presença da Imagem Peregrina representa também um reencontro com suas raízes e com uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Sousa, destaca que a peregrinação amplia o alcance da devoção mariana e fortalece os laços entre os fiéis. "A peregrinação da Imagem Peregrina é uma extensão da missão do Círio de Nazaré. É uma oportunidade de levar a mensagem de Nossa Senhora para além de Belém, fortalecendo a fé, aproximando os devotos e mantendo viva essa tradição que une milhões de pessoas. Ver essa devoção crescer em diferentes estados, como acontece no Rio de Janeiro, mostra que o Círio já faz parte do patrimônio espiritual de todo o Brasil", ressaltou.

A programação terá início na quarta-feira (9), com visita ao Santuário Cristo Redentor e celebrações na Catedral Metropolitana de São Sebastião, seguindo por paróquias, hospitais, escolas e comunidades da cidade. Entre os destaques estão os mini círios na Maré, Ramos e Acari, além da visita à Basílica da Penha, ao Centro de Tradições Nordestinas e à Praça Amazônia, na Ilha do Governador.

Confira a programação completa:

9 de julho – Quinta-feira

7h – Visita ao Santuário do Cristo Redentor e bênção da cidade

8h – Santa Missa pelo 14º de falecimento de Dom Eugenio Sales, na cripta da Catedral de São Sebastião, na Avenida República do Chile, 245, no Centro

9h30 – Santa Missa no III COMAR, na Praça Marechal Âncora, 77, no Centro

12h – Santa Missa na Capela Nossa Senhora de Nazaré, no Shopping Bangu, Rua Fonseca, 240, em Bangu

14h – Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Rua Gomes de Souza, 21, Barata, em Realengo

16h – Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Rua São Marcelo, 15, em Camorim

18h – Santa Missa no Santuário São João Batista, na Estrada de Jacarepaguá, 4.450, no Anil

10 de julho – Sexta-feira

08h – Santa Missa na Paróquia São Paulo Apóstolo, na Rua Barão de Ipanema, 85, em Copacabana

10h – Visita na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na Rua Conde de Irajá, 465, em Botafogo

14h – Visita ao Educandário Nossa Senhora de Nazaré, na Rua Dr. Agra, 115, no Catumbi

16h – Visita à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Rua Carvalho Moutinho, 220, em Ramos

18h – Mini Círio na Maré: Concentração na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, na Rua Luís Ferreira, 217, em Bonsucesso, com Santa Missa na Paróquia Jesus de Nazaré, na Rua Ivanildo Alves, 83, na Maré.

11 de julho – Sábado

9h – Santa Missa “O Rio Celebra” (Rede Vida), no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, na Rua do Catete, 113, no Catete

11h – Oração pelo Papa e visita à Basílica da Penha, no Largo da Penha, 19, na Penha

13h – Visita ao Encontro dos Coroinhas do Vicariato Leopoldina, no Colégio Pio XI, na Rua Roberto Silva, 71, em Ramos

14h – Mini Círio, com concentração em frente ao SESC Ramos, na Rua Teixeira Franco, 38, em Ramos, em direção a quadra da Imperatriz Leopoldinense, na Rua Professor Lace, 235, em Olaria

16h – Mini Círio, com concentração no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 10.976, em Acari, com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, na Rua Guaiuba, 130, em Acari

18h – Santa Missa e Vigília na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Rua José Lourenço, 18B, em Anchieta

12 de julho – Domingo

8h30 – Santa Missa no Santuário e Basílica de São Sebastião, na Rua Haddock Lobo, 266, na Tijuca

10h30 – Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Praça Amazônia, s/n, na Cacuia, Ilha do Governador

13h – Visita ao Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão

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