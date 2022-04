Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita Redação e setores do Grupo Liberal nesta terça (1

A tarde desta terça-feira (12) foi de fé e emoção para gestores e colaboradores do Grupo Liberal, com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à sede da empresa, como parte das visitações relacionadas à festividade da santa. Por volta das 15 horas, a imagem adentrou a o hall social, proveniente da Paróquia de Fátima, e, ebntão, coube ao presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, receber o símbolo de fé, carregando-o até o altar, onde foi realizada uma novena. Em seguida, deu-se a visita à Redação e a outros setores da empresa, no bairro do Marco.

"Eu recebo a imagem com uma emoção grande, porque a gente está na Semana Santa, anteontem (10) foi Domingo de Ramos e na sexta-feira (15) será Sexta-Feira Santa, que é o momento mais importante da Igreja Católica, da Ressurreição de Jesus, que é o Renascimento, onde a vida é eterna; é uma emoção muito grande", enfatizou Ronaldo Maiorana. A novena foi conduzida pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial de Nossa Senhora do Amparo.

Ronaldo Maiorana conduz a imagem até o altar no hall social do Grupo Liberal (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Emocionante

Como ressaltou o diretor de Operações, Valdo Ferreira, os profissionais do Grupo Liberal costumam ter momentos de religiosidade, como o encontro com as imagens de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora de Nazaré, "então, é uma emoção indescritível, principalmente porque somos católicos, devotos, acreditamos na intervenção delas diante de Jesus, e foi muito bom receber a imagem". Matilde Reis Santos, 67 anos, atua no Grupo Liberal há 34 anos. "É muito emocionante ver a imagem de perto e no nosso local de trabalho", declarou a colaboradora de serviços gerais.

Meg Martins, produtora executiva do Grupo Liberal, contou aos participantes da novena que quando tinha três anos e meio de idade notou a presença de uma senhora junto a crianças em um jardim. Um mês depois, a mãe de Meg faleceu, e a produtora somente foi descobrir quem era a mulher que havia visto quando já adolescente: era Nossa Senhora de Fátima. "Ela é a protetora da crianças, dos órfãos e de todos nós", acrescentou.

O coordenador da Festividade de Fátima, Júlio César Monteiro, destacou que a intenção das visitas com a imagem é evangelizar e divulgar a festa dos devotos, a transcorrer de 1º a 15 de maio, incluindo a Procissão das Velas no dia 12. A Imagem Pererina de Fátima veio de Portugal, tem um metro e 30 centímetros de altura e pesa sete quilos.

Bênção

O padre Wiremberg José destacou que a visita a um local de trabalho é sempre no sentido de abençoar as pessoas que nele atuam, de modo semelhante com o que ocorre por ocasião do Círio, em que a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorre instituições, entidades e órgãos públicos. Padre Wiremberg observou que a visita ao Grupo Liberal ocorre na Semana Santa, precisamente na Terça-Feira Santa (marca o momento em que Jesus identificou qual dos apóstolos o iria trair).

"É uma mensagem de espiritualidade, de paz, da Mãe que vem ao encontro dos filhos, e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima é sempre de paz, especialmente neste momento em que nós vivemos uma crise humanitária e sanitária no mundo inteiro", finalizou padre Wiremberg.

Na visita que fez à Redação, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi saudada com aplausos pelos jornalistas e equipe técnica no setor.