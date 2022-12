Imagem Peregrina de Nazaré visita Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), nesta quarta-feira

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está na manhã desta quarta-feira (14) no Plenário da Câmara Federal, em Brasília (DF), em sessão solene em homenagem à Rainha da Amazônia. O evento faz parte da programação da visita da Imagem Peregrina à capital do Brasil - a mesma que é conduzida por mais de 2 milhões de pessoas no Círio de Nazaré no segundo domingo de outubro.

Esse símbolo da fé mariana dos paraenses desembarcou em Brasília (DF) nesta quarta-feira (14), por volta das 7 horas. Foi levada até a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Sgan 702, W3 Norte, onde foi realizada a Acolhida, e, logo depois, rezado o Santo Terço. Às 8h30, foi celebrada a Santa Missa, com dom José Aparecido, bispo auxiliar de Brasília, e padre Rafael, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

Em seguida, a imagem foi conduzida até a sede da Câmara dos Deputados, para a sessão solene em homenagema à Nossa Senhora de Nazaré, a partir de preposição apresentada pelo deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA).

Tradição

Este é o 7º ano da sessão solene. A ideia de levar a Imagem Peregrina até o Parlamento Federal surgiu em 2015, com o objetivo de celebrar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O deputado federal Joaquim Passarinho, que propôs a homenagem, afirma que essa sessão visa a concretizar um momento de paz e reflexão, “para que as pessoas possam entender que os deputados não são autoridades, que apenas estamos cumprindo mandato de autoridade". "É para que nós possamos construir momentos importantes, construir leis que possam fortalecer as famílias e nosso país”. completou.

Participam da programação, além das lideranças religiosas, o diretor-coordenador da Festa de Nazaré, Antônio Salame, e o diretor de Marketing, Flávio Américo, e dois integrantes da Guarda de Nazaré.