Imagem Peregrina chega ao Cristo Redentor

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já se encontra no Santuário Cristo Redentor, na Cidade do Rio de Janeiro, para. neste final de tarde, o começo de um momento de Oração e Bênção. Logo depois, será realizada uma live no local com a cantora Fafá de Belém. Hoje, 8 de setembro, transcorre o Dia de Nossa Senhora de Nazaré.

Já se encontram no Santuário Cristo Redentor, o pároco de Nazaré, padre Francisco Cavalcante; o diretor-coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, membros da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a cantora Fafá de Belém, entre outros membros da comitiva paraense e convidados.

O reencontro das duas imagens - de Nazaré e do Cristo Redentor - ocorre após dez anos. Como parte da 12ª edição do Círio de Nazaré no Rio de Janeiro, o evento tem patrocínio do Instituto Cultural Vale. Ele celebra o Dia de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado nesta data, quando foi realizado o primeiro Círio, em 1793. Somente em 1901 o bispo dom Francisco determinou que o Círio fosse celebrado no segundo domingo de outubro.

A ideia do evento surgiu da própria Fafá de Belém, que logo recebeu o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.