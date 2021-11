Imagem de N. S. de Nazaré está no Tocantins na 5ª edição do Círio de Nazaré

Começou nesta segunda-feira (15) a 5ª edição do Círio de Nazaré em Palmas, no Tocantins, com o tema "Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho". A programação começou às 9h, no município de Aparecida do Rio Negro, onde a Imagem Peregrina da padroeira dos paraenses visitou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e às 11h, a paróquia Nossa Senhora das Graças. Pela tarde, o Círio de Nazaré percorreu as paróquias São João Batista, na Lagoa do Tocantins, e Santa Tereza D’Ávila.

Desde o sábado (13), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vem percorrendo diversas paróquias fora da Região Metropolitana de Belém (RMB). Depois de passar por Breves, no Marajó, e seguir por várias comunidades, a programação seguiu para Palmas, capital do Estado do Tocantins, onde é celebrado o Círio local a partir desta segunda (15). De lá, a Imagem Peregrina seguirá para Brasília (DF), onde acontecerá a tradicional sessão solene na Câmara dos Deputados.

Palmas

Nesta terça-feira (16), a programação continuará em Palmas. Às 8h, está programada a visita ao Santuário Mãe Rainha, na Quadra 1103 sul. Às 10h, a imagem será apresentada à paróquia São Judas Tadeu, na 105 norte. Às 15h, será a vez da paróquia Santa Terezinha, na 508 norte, de onde sairá às 17h em carreata até a Catedral de Palmas, na Praça dos Girassóis.

O encerramento da programação do Círio será com missa, às 18h30, na Catedral. Segundo a Arquidiocese de Belém, os católicos terão a oportunidade de expressar sua fé, fazer orações e louvores e participar da carreata e da missa.

Ainda segundo a Arquidiocese, as igrejas seguem cumprindo as normas de segurança em saúde e recebem apenas o percentual de pessoas recomendado para suas capacidades.

Visita a Brasília

Na quarta-feira (17), a Imagem Peregrina visita a Câmara de Deputados em Brasília, a partir das 10h. Proposta peio deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA), a solenidade está na 6ª edição.

Programação em Palmas, Tocantins; e em Brasília (DF):

16/11 (terça) – Palmas

8h – visita Santuário Mãe Rainha

10h – visita Paróquia São Judas Tadeu

15h – visita Paróquia Santa Terezinha

17h – carreata do Círio (saída da Paróquia Santa Terezinha e chegada na Catedral de Palmas)

18h30 – missa de encerramento na Catedral

Programação em Brasília (DF):

10h – chegada no Plenário da Câmara dos Deputados

15h – missa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde

17h – retorno para Belém.