Imagem de Nossa Senhora de Nazaré é furtada de berlinda no bairro da Pedreira

Moradores do bairro da Pedreira se indignaram com o furto de uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré exposta na esquina da travessa Humaitá com a avenida Visconde de Inhaúma, exposta por um morador como forma de homenagear a padroeira dos paraenses. A pequena estátua da santa sumiu não estava em sua berlinda na manhã desta quarta-feira, 10, o que entristeceu quem estava acostumado a passar pelo local e prestar homenagens à padroeira.

Aldo Melo, homem de 54 anos responsável pela homenagem, conta que todo ano posiciona uma imagem ali, como forma de expressar sua fé. "Ela é tradicional aqui. Esse ano, me deram dinheiro para ajudar a botar ela aqui. A antiga berlinda estava aqui direto, e na véspera do Círio, coloquei a nova berlinda, modifiquei as cores. Quando fui ver, hoje, minha santa não estava. Tem mais de 30 anos que coloco imagens aqui", lamenta o homem que cultiva um jardim na margem do canal, local onde estava a escultura da santa.

Segundo o senhor Aldo, muita gente passa e faz orações a imagem, e vários transeuntes perguntaram o que havia acontecido com a santinha. Isaac Rodrigues, policial militar aposentado e morador do perímetro, conta que o furto da imagem foi um fato lamentável. "Por eu ser católico praticante, ajudei ele a montar essa berlinda, pedi pra uma pessoa fazer ali. A gente fica chateado, e o motivo, eu não sei qual foi", opinou o homem que contribuiu para a permanência da tradição do Seu Aldo.

"Estou com o coração ferido", confessa o homem que teve seu pequeno santuário profanado. "Queria que devolvessem minha imagem. A fé é minha, não é de ninguém não. Não precisa nem mostrar quem pegou, é só me devolver", clama o devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Aldo Melo.