Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu o complexo do Ver-o-Peso no Dia da Mulher

A comunidade de comerciantes e feirantes do Ver-o-Peso recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima na manhã desta terça (8). A programação religiosa, organizada pela Arquidiocese de Belém, marcou a agenda das festividades pelo Dia Internacional da Mulher no complexo da maior feira livre da América Latina.

A imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu toda a feira e também o Mercado de Peixe e Mercado de Carne.

Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu área do Ver-o-Peso (Osmarino Souza, especial para O Liberal)

Esta manhã, a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) da Prefeitura de Belém também realizou no Complexo do Ver-o-Peso uma intensa programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com oferta de atendimentos em saúde, cidadania e beleza. A programação marcou o lançamento da campanha "Não é Não", contra a importunação sexual de mulheres em transporte coletivo da capital paraense.

A Coordenadora da Combel, Lívia Noronha detalhou que Belém não tem observatório de violência contra mulher ou dados oficiais computados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Segundo ela, um dos objetivos da campanha é reduzir dados oficiais de importunação sexual em transportes coletivos. A partir de relatos coletados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Combel estima em mais de 700 os casos listados apenas pela atual gestão municipal.

O lançamento aconteceu no estacionamento do Ver-o-Peso, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, da coordenadora da Combel, Lívia Noronha, da Deputada Federal Vivi Reis, da Deputada Estadual Marinor Brito, e de outras mulheres das secretarias de Belém. A PMB destacou que a atual gestão municipal soma 50% do secretariado composto por mulheres.