Iluminação na Basílica e Praça Santuário realça festividade do Círio de Nazaré

Quem conferiu a abertura oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2022, no começo da noite desta terça-feira (4), pôde conferir o efeito que a iluminação da fachada da Basílica Santuário e os postes iluminados com temática religiosa deram àquela área central de Belém. O anúncio de abertura da programação da festa maior dos paraenses foi feito pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, ao lado do bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e demais membros do Clero e autoridades.

A iluminação da Basílica Santuário foi providenciada pela administração da igreja, e a da Praça Santuário pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). O titular da pasta, secretário Deivison Alves, destacou que nos preparativos da cidade para o Círio 2022 a Prefeitura Municipal trabalha com uma iluminação temática e decorativa de todo o caminho do Círio, desde a Catedral Metropolitana até a Basílica Santuário. A iluminação temática é instalada nas mangueiras simulando chuvas de luz em LED; iluminação dos postes em frente à Basílica Santuário e uma santa que ficará girando -- a ser inaugurada nesta sexta-feira (7).

Iluminação da Basílica Santuário marca o começo da festividade do Círio 2022 (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

"Além disso, nós estamos trabalhando na Orla do Distrito de Icoaraci, também com uma santa iluminada, que já acendeu, com os postes, e, por fim, fizemos a iluminação da Doca de Souza Franco; ali na Doca foram colocados nos postes os símbolos tradicionais do Círio e, no final da Doca, a grande santa lá, com mais de 20 metros de altura, que inaugura amanhã (5), junto com a Procissão dos Carros do Círio, uma santa totalmente nova, emblemática, com as cores originais do Círio, manto colorido, e, além disso, ao lado da santa vai ter um túnel luminoso com histórias por meio de um piso de vidro, as pessoas vão poder caminhar e ver toda essa história e uma réplica da Basílica também acoplada a esse túnel lá na Doca de Souza Franco", destaca o secretário Deivison Alves.

A Praça Frei Dom Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, também foi toda decorada e iluminada com símbolos temáticos do Círio. Totens foram espalhados pela cidade, com mais de 15 metros de altura, inclusive, com "uma novidade na BR-316: os romeiros vão chegar e vão ver ali cartazes do Círio, tendo essa emoção desde a entrada da cidade (na fronteira com Ananindeua) e também pela rua Marechal Hermes perto do Ver-o-Peso, e em alguns pontos da Cidade Velha.