Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

III Semana dos Povos Indígenas reúne programação diversa e protagonismo indígena em Belém

Um dos principais destaques desta edição é o Seminário da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI)

O Liberal
fonte

Ao longo da programação, oficinas e encontros também fortalecem o intercâmbio de saberes. (Wellyngton Coelho / Ag. Pará)

A III Semana dos Povos Indígenas inicia na quinta-feira (16), com acolhimento das delegações indígenas, atendimentos sociais e a abertura institucional. Com o tema “Onde a ancestralidade vira decisão” já mobiliza lideranças, instituições e comunidades para quatro dias de intensa programação no Parque da Cidade, em Belém.

Um dos principais destaques desta edição é o Seminário da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), realizado pelo Governo Federal, pelo MPI, que ocorre ao longo dos dois primeiros dias do evento. A iniciativa promove oficinas de planejamento, avaliação e fortalecimento da gestão ambiental e territorial em nível regional, além de reforçar o protagonismo indígena nas decisões sobre seus territórios.

Ainda no primeiro dia, ocorre a apresentação e eleição dos novos membros do Conselho Estadual de Política Indigenista (Consepi), além de atividades recreativas voltadas às crianças e a oferta de serviços por meio das ações de cidadania ao público indígena, que incluem emissão de documentos, regularização de cadastro único e atendimentos de assistência social.

Ao longo da programação, oficinas e encontros também fortalecem o intercâmbio de saberes, como a oficina de comunicação indígena “Pelas lentes da ancestralidade” e o Encontro de Defensores e Defensoras Indígenas da Bacia do Tapajós, voltado à governança hídrica.

Na sexta-feira (17), a programação ganha novos espaços com a abertura da Feira de Etnobioeconomia Ancestral e da Feira de Gastronomia, que seguem até o encerramento do evento, reunindo produtos, saberes e práticas tradicionais. O dia também conta com rodas de conversa, como a realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), que aborda a realidade de indígenas refugiados em contexto urbano, e a mesa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), dedicada à educação escolar indígena.

Ronaldo Amanayé, coordenador executivo da Fepipa, reforça o protagonismo indígena na construção do evento. “Para nós da Fepipa, é fundamental estarmos à frente de um evento que fortalece as vozes dos povos indígenas e valoriza as mais diversas culturas. A Semana é um espaço de protagonismo, intercâmbio e afirmação dos territórios e saberes tradicionais.”

O sábado (18), reforça o caráter formativo e de integração intercultural, com a continuidade das feiras, oficinas e encontros, além da reunião preparatória da oficina sobre o Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (SJREDD+), voltada à capacitação de lideranças indígenas. As seletivas dos jogos indígenas movimentam o dia com competições em modalidades como futebol, futsal, vôlei e cabo de força, promovendo integração entre diferentes povos. A programação também inclui roda de conversa com artistas e o desfile de moda ancestral.

No domingo (19), último dia do evento, acontecem as finais dos jogos indígenas e a continuidade das atividades formativas e das feiras. O encerramento institucional reúne entregas importantes, como o Plano de Consulta do Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (SJREDD+), a posse dos conselheiros do Conselho Estadual de Política Indigenista (Consepi), o lançamento de ações de leitura da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a assinatura de acordos institucionais.

A secretária interina da Sepi, Roseli Pantoja, destaca que a construção da programação parte do diálogo direto com as lideranças. “Organizar mais uma edição da Semana dos Povos Indígenas é, antes de tudo, um exercício de escuta e de construção coletiva. Cada detalhe da programação nasce do diálogo com as lideranças e do respeito aos modos de vida dos povos originários. Este ano, chegamos ainda mais fortalecidos, com uma proposta que valoriza a ancestralidade como algo vivo, presente nas decisões, nos saberes e nas práticas do dia a dia. A expectativa é de um encontro potente, que reafirme direitos, visibilize culturas e aproxime a sociedade dessa diversidade que nos constitui”.

O evento, realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), em parceria com a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa) e o Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

'ReinserCão': saiba como funciona o programa de animais no sistema penitenciário de Belém

O trabalho desenvolvido no canil também busca ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena

14.04.26 11h34

Economia verde

Belém: plantas ornamentais vão de R$ 20 a R$ 1 mil e demanda cresce em períodos mais quentes

Temporadas marcadas por menos chuvas e temperaturas altas aumenta a procura por plantas resistentes e impacta preços na capital

10.04.26 8h00

empreenda+

Pipoca gourmet ganha espaço em Belém e atrai novos negócios no setor de alimentação

Expansão do setor é impulsionada por novos produtos e canais como lojas físicas, delivery e eventos

05.04.26 8h30

Homilia

Padre Claudio Pighin reflete sobre o mistério da Ressurreição e a experiência espiritual da Páscoa

O sacerdote reflete sobre o Evangelho de João e explica como a Ressurreição transforma a incredulidade em testemunho de fé

04.04.26 14h46

MAIS LIDAS EM BELÉM

SAÚDE

População agoniza no PSM Mário Pinotti em Belém

Nem com decisões judiciais, pacientes conseguem atendimento digno no Hospital da 14 de Março

12.04.26 8h00

Protesto

Motoristas de aplicativo protestam em Belém nesta terça-feira (14)

Manifestantes criticam a PL 152, que prevê contribuição previdenciária para motoristas de aplicativo

14.04.26 11h20

mobilização

Caminhada pela inclusão percorre ruas de Belém neste domingo em apoio a pessoas com autismo

Evento que começou com a concentração às 8h, na Praça Batista Campos, faz parte da programação do Abril Azul

12.04.26 10h42

COM MODERAÇÃO

Dia Mundial do Café: consumo moderado traz benefícios, mas excesso pode prejudicar a saúde

A quantidade segura de café pode variar conforme a sensibilidade individual à cafeína e condições clínicas, diz nutricionista Jamile Barros

14.04.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda