III Encontro de Educação Popular Feminista ocorre na UFPA

Entre os dias 5 e 7 de agosto, a Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, será palco da terceira edição do Encontro de Educação Popular Feminista na Amazônia, que neste ano traz como tema: “Saberes Educativos de Mulheres Afro-Amazônidas: (Re)Existência, Lutas e Desafios”.

O objetivo do evento é promover a troca de experiências entre mulheres de diferentes territórios, etnias e vivências da Amazônia, por meio de oficinas, rodas de saberes, painéis, vivências e atividades culturais.

Evento fortalece práticas educativas feministas na Amazônia

A proposta do Encontro é fortalecer práticas educativas baseadas na escuta sensível, na ancestralidade e nos afetos. O evento também busca aproximar os saberes acadêmicos dos saberes populares, numa perspectiva antipatriarcal, antirracista e anticapacitista.

Idealizado pela professora, pesquisadora e militante feminista Adriane Lima, o Encontro nasceu em 2021, ainda durante a pandemia, inspirado pelos Círculos de Saberes Públicos realizados com mulheres de vários países da América Latina. “Naquele momento, escutamos as dores e resistências de mulheres que atuam em seus territórios por meio da educação popular”, relembra Adriane.

Programação valoriza saberes afro-amazônidas e resistência

Com metodologias participativas e base nas epistemologias feministas, o Encontro propõe uma formação crítica voltada à valorização dos territórios como espaços legítimos de produção e reinvenção do saber.

A edição de 2025 conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do edital 02/2024 de apoio a ações antirracistas, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. O reconhecimento institucional reforça a importância do debate racial e da valorização dos saberes das mulheres afro-amazônidas.

Espaço de articulação política e celebração cultural

Mais do que um evento acadêmico, o III Encontro de Educação Popular Feminista na Amazônia se consolida como espaço de vivência coletiva, articulação política e celebração cultural, alinhado aos feminismos afro, indígenas, latinos e populares.