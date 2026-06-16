Igrejas em Icoaraci e na Cidade Velha terão programações especiais em homenagem a São João

Como parte da programação em homenagem aos Santos Juninos, a Arquidiocese de Belém celebra o dia de São João Batista no dia 24 de junho, com missas e festividades que incluem comidas típicas e atrações culturais. As celebrações serão realizadas no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci; e na Igreja de São João, capela da Catedral de Belém, na Cidade Velha.

O padre Josenildo Zeferino, da Catedral Metropolitana, explica que São João é um dos santos mais populares do mês de junho. “Aquele cujo nascimento precedeu o de Nosso Senhor, pois nasceu para ser seu precursor, para vir à sua frente preparar o caminho e anunciá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”, diz.

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O nascimento de João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. A mãe de João, que era prima de Maria, possuía idade avançada e era estéril. Segundo a tradição católica, Deus lhe havia concedido a graça de um filho, pois, como disse o anjo à Virgem: "Para Deus, com efeito, nada é impossível" (Lc 1,37).

O padre destaca que a festividade de 2026 será muito especial, já que se trata da abertura do jubileu de 250 anos da Igreja de São João Batista. “Inicialmente era uma capela de taipa coberta de palha, e foi reconstruída a partir do projeto do arquiteto italiano Antônio José Landi. Um legado artístico que contribui para a compreensão da nossa cultura e para definir as formas e os ritmos do primeiro ciclo da ocupação da Amazônia”, avalia.

Programações

No Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Praça São Pio XII, Icoaraci) a festividade ocorre de 14 a 24 de junho, com o tema: “São João Batista, precursor da paz”, e conta diariamente com Santa Missa às 19h30, presidida por padres convidados, arraial com comidas típicas e atrações culturais.

Na quarta-feira (24), Dia de São João, às 8h, terá a saída da carreata com a Imagem de São João Batista para o Mercado Municipal de Icoaraci onde será feita visita e Ladainha de São João. À noite, às 19h a Missa Solene e em comemoração ao aniversário do Santuário será presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo de Belém.

Na Igreja de São João (Rua João Diogo - Cidade Velha), capela da Catedral de Belém, a festividade ocorre de 20 a 24 de junho, com o tema “Para Deus nada é impossível”. A programação conta com novena e missa às 18h seguida de programação cultural com venda de comidas e atrações musicais.

Na quarta-feira (24), dia de São João, terá santa Missa às 7h, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo de Belém. Já às 16h30, inicia a novena e em seguida a procissão com a Imagem de São João pelas ruas próximas à Igreja. Após a chegada da procissão terá a Santa Missa.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades