Igrejas celebram a Páscoa com missas lotadas neste domingo

Neste domingo de Páscoa (20), a Igreja Católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo, considerada a data mais importante da fé cristã. A missa pascal marca o ápice do calendário litúrgico e renova a esperança dos fiéis na vida eterna. Em Belém, a Catedral Metropolitana (Igreja da Sé) ficou lotada durante a manhã, refletindo a devoção e a tradição dos católicos que participam intensamente da celebração.

Domingo de Páscoa

Na Catedral Metropolitana, houve missa às 7h, presidida pelo Padre Joseildo Zeferino, Vigário Paroquial da Catedral e às 9h e, às 19h, pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese e Cura da Catedral. Segundo Monsenhor, a Páscoa é o cerne da vida cristã e marca a vitória de Cristo sobre a morte.

“Nos últimos dias, nós temos meditado sobre o sofrimento, a dor. E justamente foi isso que aconteceu. Cristo morreu verdadeiramente no seu corpo, mas é também no seu corpo que Ele ressuscita, não é um espírito, não é um fantasma. Ele ressuscita trazendo no seu corpo os sinais da sua paixão”, reflete o Vigário Paroquial.

Monsenhor contou que, desde a noite de sábado, os fiéis se preparam e aguardam o anúncio das Boas-Novas durante a vigília pascal, onde os sinos são tocados novamente e a igreja celebra a vida de Cristo.

“A igreja ficou perfumada, ela está florida, ou seja, porque não há mais motivo para tristeza. A morte foi vencida e o homem também é chamado para uma vida nova. Então, hoje celebramos essa alegria pascal de reconhecer que Cristo está vivo e vai à nossa frente caminhando”, enfatiza Monsenhor.

O diácono Silvio Ataíde relembrou a promessa da palavra de Deus. “Ele prometeu, cumpriu aquilo que ele havia prometido, que Ele iria ressuscitar. Hoje está se cumprindo a palavra de Jesus. Então, nós estamos vivenciando essa alegria, essa fé que todos os cristãos é acreditam, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo”, celebrou Silvio.

A assistente social Itamara Santos conta que é tradição ir à igreja na Páscoa, e ressalta a importância de manifestar a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus. “É fundamental nesse dia que todos os católicos venham à igreja, que venham agradecer, que venham participar desse lindo momento que é a ressurreição de Cristo. Tem um significado muito grande, pois Cristo ressuscitou para salvar a cada um de nós”, reflete a assistente social.

A programação segue intensa em templos como a Basílica de Nazaré, com missas desde as 6h30 até as 20h, além de diversos santuários e igrejas da capital e ilhas. A celebração da Páscoa é um convite à renovação da fé, da fraternidade e da vida em comunidade.