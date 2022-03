Igreja Matriz de Icoaraci realiza missa e orações pelo fim do conflito da Rússia contra a Ucrânia

Nesta quarta-feira (2), teve início a Quaresma e, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Igreja Matriz de Icoaraci), foi realizada a missa das Cinzas, que também deu início a uma corrente de oração pela paz mundial. A iniciativa ocorre a partir de um pedido do Papa Francisco, para que os católicos intensifiquem as orações e incluam o conflito da Rússia contra a Ucrânia, nos pedidos de paz. A próxima missa será realizada às 18h.

O padre Agostinho Cruz, da paróquia da igreja Matriz, afirmou que todos os anos a igreja celebra o tempo da quaresma, que são 40 dias de preparação antes da festa da ressurreição de Jesus Cristo e relembra que as pessoas são convidadas a uma conversão sincera e profunda mudança de vida, com atitudes concretas na vida pessoal e comunitária. A quaresma começa com a celebração da bênção e imposição das cinzas, como sinal de penitência, pedido de misericórdia por tantos pecados, explica o pároco.

Diante do cenário de conflitos que o mundo se encontra, na audiência geral da semana passada, o Papa Francisco manifestou preocupação com o agravamento da guerra na Ucrânia, ressaltou o padre Agostinho. "Ele pediu que os crentes e não crentes se unissem em oração. Já dizia o papa Francisco: 'Jesus nos ensinou que a diabólica insensatez da violência, se responde com as armas de Deus, com oração, com jejum. Por isso convido todos na quarta-feira de cinzas, a fazer um dia de jejum pela paz'. Então dentro do que já é pedido pela igreja dia de oração e jejum, ainda tem essa intenção especial pedida pelo santo papa. Oração e jejum pela paz", reforçou.

A primeira missa do dia foi celebrada nesta quarta-feira (2) às 6h30 da manhã e a segunda às 11h, ambas tiveram os mesmos objetivos: penitência, oração e jejum. Após a missa, um grupo de católicos continuou recitando o rosário - quatro mistérios do terço - em intenção pelo fim do conflito armado. "De modo especial, para que acabe o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Os conflitos mais recentes, no mundo, na Ucrânia, nos levaram a fazer essa corrente de oração. A mensagem que fica é a mesma do papa Francisco, a guerra não traz frutos bons, ela só traz destruição, morte e dor, o fruto da guerra é o mal que se impera, o mal que se espalha e se enraíza. Esperamos que com as nossas orações ajudem a pôr fim nesta guerra", comentou.

O padre Agostinho Cruz diz que ao longo dos 40 dias da Quaresma as orações pela paz mundial vão continuar. Ele pede para que as famílias participem das celebrações, mas que também realizem as suas orações pela manhã e pela noite e que vivam diariamente a construção de uma sociedade mais justa. 'Pedimos que todas as famílias se unam para viver a paz nas suas casas. Que intensifique as suas orações. Cada família tem a responsabilidade de construir uma sociedade diferente. Ela só começa a ser diferente quando respeitamos as diferenças do outro, quando acolhemos a fragilidade do outro e quem é mais forte deve cuidar do mais fraco e não oprimir