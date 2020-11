Na pandemia, Igreja muda formato e celebra 68° Círio de Icoaraci com carreata

A Arquidiocese de Belém, por meio da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, já iniciou os preparativos para a 68ª edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, que, com o tema “Maria, causa de nossa alegria”, ocorrerá neste domingo (22), em Icoaraci. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Círio de Nossa Senhora das Graças será diferente. Este ano será realizada uma carreata seguindo o percurso dos anos anteriores.

“Será um Círio especial. Vamos rezar em família e pelas famílias. Pedimos orações para organização e que nos ajude ficando em casa, rezando e quem puder enfeite as casas para a passagem da Imagem de Nossa Senhora”, disse o pároco, o padre Agostinho Cruz.

Nesta sexta-feira (20), haverá a abertura oficial do Círio de Nossa Senhora das Graças 2020 com uma celebração, às 18 horas, presidida pelo padre Agostinho Filho de Sousa Cruz, com o encerramento das peregrinações nas casas das famílias e o retorno das imagens à Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

Após a missa, a imagem de Nossa Senhora das Graças seguirá em carro aberto para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de onde, no sábado, sairá a trasladação. No sábado (21), na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (localizada na rua 8 de Maio), haverá a Santa Missa que a antecede a trasladação, às 18h30, presidida pelo padre Adalberto do Espírito Santo Brandão.

Festejos mudaram este ano (Ary Souza / arquivo O Liberal)

Dom Alberto Taveira vai presidir missa no domingo



Em seguida, sairá da trasladação rumo à igreja de São Sebastião, na orla do Cruzeiro. Na chegada, haverá missa presidida pelo padre Tiago Barros, da Comunidade Semente do Verbo. E, no domingo (22), às 7 horas, haverá celebração eucarística da saída do Círio, presidida pelo padre Agostinho Filho de Sousa Cruz, na Orla do Cruzeiro. Depois, a carreata sairá para a Paróquia de São João Batista e Nossa Senhoras das Graças, situada na Praça Pio XII).

O percurso do Círio será o seguinte: Siqueira Mendes, Lopo de Castro, Manoel Barata, Berredos, Juvêncio Sarmento, Lopo de Castro e Padre Júlio Maria, até a Paróquia de São João Batista e Nossa Senhoras das Graças.

Na chegada, haverá Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. à noite, missa da quinzena presidida pelo padre Tiago Barros, da Comunidade Semente do Verbo. Durante a quinzena do Círio (de 22 de novembro a 7 de dezembro), missas serão presididas por padres convidados, sempre às 19 horas.