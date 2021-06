Igreja Católica tem dia dedicado a celebrações de Corpus Christi

O dia 3 de junho é dedicado ao Corpus Christi. A data católica — mas também celebrada por outras religiões cristãs — vem do latim, que significa "corpo de Cristo". Um dos ritos da igreja católica é o da Eucaristia, que consiste em receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ele entregou, segundo a Bíblia, o próprio corpo e o próprio sangue em formato de pão e vinho na Santa Ceia, um último momento de comunhão com os 12 apóstolos. Esse rito, durante as missas, sempre recorda um recado do messias de religiões cristãs: "fazei isto em memória de mim".

(Akira Onuma / O Liberal)

Seguindo protocolos de prevenção à covid-19, a Igreja Católica tem, nesta quinta-feira, um dia inteiro dedicado a celebrações em Belém e nas paróquias da Região Metropolitana. A primeira e mais importante celebração é a Santa Missa das 7h, da Catedral Metropolitana, no bairro Cidade Velha. Um dos momentos mais emblemáticos é a saída do Santíssimo Sacramento em um uma micro procissão pela área da Catedral.

A saída do Santíssimo Sacramento é um momento emblemático (Akira Onuma / O Liberal)

Confira as celebrações do dia:

Catedral Metropolitana

7h Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial

11h e 18h Santa Missa

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Missas às 7h / 9h / 12h / 18h

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Missa às 9h e 18h30

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

17h Adoração ao Santíssimo;

18h Saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

Missas às 7h, 9h, 12h, 15h às 19h;

No intervalo entre as celebrações haverá momento de Adoração.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Distrito Industrial

7h Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 Santa Missa.

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

7h Santa Missa seguida da Visita do Santíssimo às Comunidades;

18h Adoração seguida da Santa Missa.

Paróquia Santa Rosa de Lima

07h pequena procissão e Santa Missa na matriz.

Paróquia Santa Teresinha da Amazônia

7h Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial.

Paróquia Santíssima Trindade

8h Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

18h30 Santa Missa.

Paróquia São João Paulo II

Missa às 18h com Adoração ao Santíssimo.

Paróquia São Judas Tadeu

Missa às 19h, seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial.

Paróquia São Lucas Evangelista

Missa às 19h com Adoração ao Santíssimo.

Paróquia São Sebastião

7h Santa Missa seguida de saída do Santíssimo pela área paroquial;

19h Santa Missa.

Área Missionária São Paulo Apóstolo

Missa às 8h.

Paróquia Bom Pastor

Missa às 17h30.

Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

Missa às 19h.

Paróquia Cristo Peregrino

Missa às 19h.

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Missa às 7h30.

Paróquia Menino Deus

Missa às 07h e 18h.

Paróquia Mistério da Transfiguração Do Senhor

Missa às 19h.

Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

Missa às 9h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Missa às 18h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Mosqueiro

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Missa às 19h.

Paróquia Nossa Senhora do Ó

Missa às 18h30.

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Missa às 19h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

Missa às 18h.

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

Missa às 7h.

Paróquia Santa Maria de Belém

Missa às 19h.

Paróquia Santa Paula Frassinetti

Missa às 7h.

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Lindas

Missa às 19h.

Paróquia Santíssimo Sacramento

Missa às 19h.

Paróquia Santo André Apóstolo

Missa às 8h.

Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã

Missa às 7h e 18h30.

Paróquia São Geraldo Magela

Missa às 18h.

Paróquia São Jorge

Missa às 7h e 18h.

Paróquia São Miguel

Missa às 7h e 18h30.