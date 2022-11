Igreja anglicana recebe 35º Sínodo Geral em Belém

Nos próximos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro, Belém recebe o 35º Sínodo Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB). O momento marca a reunião regular da igreja que visa a organização institucional e o fortalecimento da comunhão das Dioceses — consideradas as circunscrições territoriais da IEAB no país — que compõem a igreja. O evento será realizado no Hotel Princesa Louçã, localizado no bairro da Campina. Já a abertura será nesta sexta-feira (11), na Catedral de Santa Maria, no bairro da Batista Campos.

O momento alto do evento será a eleição do novo Bispo Primaz ou da Bispa Primaz. Se for uma bispa, será a primeira mulher a assumir esse cargo

na Igreja Anglicana do Brasil. A posse na Primazia será no próximo domingo (13), às 20h, Catedral de Santa Maria.

Participarão do Sínodo representantes da Comunhão Anglicana de outros países, como o Bispo Primaz da Igreja Episcopal da Escócia, o Reverendíssimo Mark Strange, e da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, a Reverenda Glenda McQueen.

Serviço

35º Sínodo Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

Data: 11 a 14 de novembro de 2022

Abertura: no dia 11/11, às 19h30, na Catedral de Santa Maria (avenida Serzedelo Corrêa, 514)

Posse da Primazia: no dia 13/11, às 20h, na Catedral de Santa Maria (avenida Serzedelo Corrêa, 514)

Local das reuniões: Hotel Princesa Louçã (na avenida Presidente Vargas, 88)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)