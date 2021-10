Paraense sai da depressão e decide casar com a 'Liberdade'

"Eu quero ajudar as mulheres a darem a volta por cima", disse Clara Melo, na estrada do município de Foz de Iguaçu, onde deve chegar por volta das 22h desta quarta-feira (21). Ela escolheu a cidade, do Paraná, para festejar o aniversário de 40 anos de idade na próxima segunda-feira (25), após enfrentar anos difíceis com o diagnóstico psiquiátrico de depressão.

De acordo com a literatura médica, a depressão é uma doença de caráter psico-emocional que leva a pessoa acometida por ela a se sentir sem energia, cansada e com humor deprimido. Clara Melo é natural de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, e trabalha há 21 anos, em Belém, como representante de vendas no segmento de alimentos. Já foi casada duas vezes, mas agora está solteira e é mãe de Wandra, de 21 anos, e Marcello, de 9 anos.

Ela contou que mesmo trabalhando e sendo uma pessoa otimista passou a ficar deprimida no ano de 2018, mas a princípio não queria reconhecer a doença. No mês de julho, deste ano, ela viveu seu momento mais dramático após ingerir várias pípulas de remédios diversos, que mantinha em casa, e, em seguida, também tentou se enforcar.

"Eu desisti de tudo, me despedi de meus filhos, escrevi carta dividindo os bens entre os filhos, não via mais motivos para continuar. Mas não tive coragem de me enforcar, acho que os remédios que eu já estava tomando, passados pelo psquiátra deram resultados. Então em vez de querer morrer, eu decidi ser feliz, de novo", contou Clara.

Ela saiu de Belém na madrugada desta terça-feira (20) com destino a São Paulo e, após, Foz de Iguaçu. A viagem resulta da ajuda de amigos que se mobilizaram para garantir que Clara, que ainda está em tratamento contra a depressão, pudesse se divertir de modo diferente.

Antes de sair da capital paraense, ela enviou um áudio com uma síntese de sua trajetória pessoal e escreveu um longo texto, postados no Instagram dela, contando que sempre foi alegre, trabalhadora e romântica, até cair em depressão.

"Eu me sinto bem e quero ajudar outras pessoas a entenderem que podem melhorar, tem de procurar ajuda e nessas horas uma palavra de conforto é importante. Eu tive amigos e família, por isso consegui ficar bem", disse Clara.

Ela acrescentou que, no próximo sábado (23), fará sua Festa de Despedida (da tristeza) e, no domingo (24), fará novo ensaio fotográfico vestida de noiva para casar com a alegria e a liberdade. "Vocês vão ver e vão achar bonito", disse ela sorrindo, nesta noite de quinta-feira.