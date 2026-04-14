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IFPA realiza 2ª edição do Congresso de Extensão fortalecendo diálogo com a sociedade na Amazônia 

A programação do II CONEXT será marcada pela diversidade de atividades e formatos, pensados para estimular a participação ativa do público

O Liberal
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O II Conext inicia as atividades a partir das 17h do dia 15 de abril. (Ascom IFPA)

O Instituto Federal do Pará (IFPA) vai realizar, entre os dias 15 e 17 de abril, no Campus Belém, a segunda edição do Congresso de Extensão (II CONEXT). O evento promete consolidar-se como um importante espaço de integração entre ensino, pesquisa, extensão e sociedade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de abril, pelo site do evento .

Voltado a estudantes, servidores e comunidade externa, o congresso tem como principal objetivo promover a socialização das ações extensionistas desenvolvidas nos campi do IFPA, incentivando a troca de saberes e o fortalecimento de redes colaborativas. A iniciativa reforça o compromisso institucional com a democratização do conhecimento e com o desenvolvimento social, especialmente no contexto amazônico.

Programação

A programação do II CONEXT será marcada pela diversidade de atividades e formatos, pensados para estimular a participação ativa do público. Ao longo dos três dias de evento, os participantes poderão acompanhar mesas-redondas, painéis temáticos, oficinas, mostras e exposições, além de outras atividades que vão promover o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento.

Um dos destaques da programação será a apresentação de trabalhos de extensão, organizada em diferentes modalidades. Na Mostra, serão expostos produtos e protótipos desenvolvidos em projetos extensionistas, permitindo ao público conhecer soluções práticas criadas a partir das demandas sociais. Já o formato Painel reunirá pesquisas e relatos de experiência apresentados em banners, favorecendo a divulgação de resultados e o intercâmbio de ideias. Os três melhores trabalhos apresentados nas categorias Mostra e Painel serão premiados no dia 17, às 14h. Ainda haverá a modalidade Vitrine, que trará produções audiovisuais, ampliando as possibilidades de comunicação científica e tornando o conteúdo mais acessível ao público.

As mesas-redondas e os painéis temáticos devem promover discussões sobre temas relevantes, como inovação social, desenvolvimento regional e o impacto das ações extensionistas nas comunidades. Esses espaços vão reunir diferentes perspectivas, fortalecendo o debate e incentivando a construção coletiva do conhecimento. Outro ponto forte da programação serão as oficinas, que vão oferecer atividades práticas e possibilitar o compartilhamento de metodologias extensionistas.

No último dia de evento, será lançada a terceira edição da revista Tecendo Caminhos, uma publicação anual do IFPA que tem como finalidade comunicar os resultados dos projetos de Extensão, frutos dos Editais de fomento, vinculados às unidades extensionistas, associados ao contexto da curricularização da Extensão ou projetos induzidos por demanda, relacionados às áreas temáticas de comunicação, arte, cultura e esporte, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, trabalho, tecnologia e produção.

Ao reunir experiências, projetos e reflexões em um ambiente dinâmico e participativo, o II CONEXT reafirma o papel do IFPA como agente de transformação social. Mais do que um evento acadêmico, o congresso se consolida como um espaço de diálogo e construção coletiva, ampliando o alcance das ações de extensão e fortalecendo a relação entre a instituição e a sociedade.

“O segundo Congresso de Extensão do IFPA é importante porque é o momento de encontro e estreitamento de parcerias entre a comunidade acadêmica interna, que cria e desenvolve os projetos, e a comunidade externa, que faz parte desse processo, que geralmente são as demandas que são levadas da comunidade externa para instituição e são desenvolvidas, então, no Congresso, haverá esse grande encontro institucional com a comunidade”, destaca a Pró-Reitora de Extensão do IFPA, Keila Mourão.

Abertura

O II Conext inicia as atividades a partir das 17h do dia 15 de abril, com uma Mesa de abertura que vai reunir várias autoridades do IFPA no Teatro Resolve do IT Center. Em seguida, será realizado o II Encontro de Bandas do IFPA, com a apresentação conjunta das Bandas dos campi Belém, Paragominas, Itaituba e Cametá, reunindo 60 músicos..

Regidas por Weiller Pessoa, Elissuam Souza e Reinaldo Aldamiro, do Campus Belém, Anderson Fortaleza, de Itaituba, Nathalia Paixão, do Campus Vigia e Hudson Trindade, de Castanhal, as bandas vão tocar um repertório marcado pela diversidade, reunindo músicas internacionais, clássicos brasileiros e composições regionais e autorais, o que evidencia a pluralidade e a riqueza musical do evento.

SERVIÇO

II Congresso de Extensão do IFPA (CONEXT)

15/04: Abertura no Teatro Resolve do IT Center

16/04 e 17/04: IFPA Campus Belém

Informações e inscrições: even3.com.br/ii-conext-703754/

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