IFPA inscreve até 15 de julho para curso gratuito que prepara estudantes para o Enem

O Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Belém, está com inscrições abertas para o Projeto Pré-Enem 2026, curso preparatório gratuito voltado a estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições seguem até 15 de julho, de forma oinline, por meio de formulário eletrônico disponível no site belem.ifpa.edu.br/publicacoes/3103-pre-enem-2026.

O projeto é destinado, preferencialmente, a alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública. Também podem participar pessoas da comunidade em situação de vulnerabilidade social, com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), que não tenham condições financeiras de custear um cursinho preparatório.

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Conteúdos

As aulas abordarão conteúdos das quatro áreas do conhecimento cobradas no Enem — Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — além de redação. A programação contará com aulas presenciais regulares no período noturno, realizadas no Campus Belém, "aulões" aos sábados pela manhã e videoaulas disponibilizadas no canal do projeto no YouTube.

A aula inaugural está marcada para o dia 10 de agosto, às 18h30, no Auditório Central do IFPA Campus Belém, com palestra do professor Antonio Orlando Ferreira de Castro. As aulas regulares começam no dia 11 de agosto, das 18h30 às 21h30, na Sala de Esporte do bloco do ginásio.

O projeto é coordenado pela Diretoria de Extensão do IFPA Campus Belém e conta com a participação de professores da instituição e de estudantes de cursos de licenciatura, que atuam no apoio às atividades.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de julho, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo IFPA. Os interessados devem preencher os dados solicitados dentro do prazo estabelecido pela instituição.

Acesse o formulário de inscrição

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago, coordenador do núcleo de Atualidades