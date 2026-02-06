Capa Jornal Amazônia
IFPA divulga resultado final e convoca aprovados na 1ª chamada do PSU 2026; saiba como fazer

A partir das 9 horas desta sexta-feira, o(a) calouro(a) deve começar pelo pré-cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas do Instituto

O Liberal
fonte

O IFPA publicou o resultado final, com a convocação para a 1ª chamada dos aprovados no PSU 2026 para cursos de graduação (Foto: Carmem Helena | Arquivo O Liberal)

O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou o resultado final, com a convocação para a 1ª chamada dos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU 2026) para cursos de graduação. A partir das 9 horas desta sexta-feira (6), o(a) calouro(a) deve começar pelo pré-cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) do IFPA, pelo link https://sigaa.ifpa.edu.br/sigaa/public/ifpa/precadastro/login.jsf.

Depois, no período de 6 a 12 de fevereiro, o(a) calouro(a) deve ir, presencialmente, à Secretaria Acadêmica do seu Campus de aprovação para entregar todos os documentos listados no anexo XII do edital, originais e cópias. Para a habilitação de matrícula, todos os campi, com exceção de Abaetetuba e Ananindeua, seguirão o horário de atendimento de 9h às 11 horas e 14 às 17 horas.

No caso de Abaetetuba e Ananindeua, as datas e horários seguirão o quadro que consta no documento "Orientações para Habilitação de Matrícula" - 1ª Chamada”, disponível no site do PSU 2026.

Listão do IFPA será divulgado em fevereiro; veja detalhes
Instituto oferece 1.650 vagas em 44 cursos de graduação; seleção considera notas do Enem entre 2021 e 2025 e inclui procedimentos de cotas e heteroidentificação

IFPA abre vagas para professores com salários de até R$ 8,8 mil; veja como participar
Inscrições seguem até 6 de janeiro de 2026 no Pará

Para mais detalhes, no site do PSU 2026, o(a) calouro(a) encontra um documento com todas as orientações necessárias para sua matrícula. Acesse o resultado e as orientações para habilitação de matrícula dos cursos de graduação em https://concurso26.fundacaocefetminas.org.br/site/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=3AC1DEC23993E859

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

POLÍCIA

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

23.01.26 10h03

'uma delícia'

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

18.01.26 13h55

18.01.26 13h55

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4)

04.02.26 12h52

04.02.26 12h52

HOMENAGEM

O autor do disparo foi um agente da repressão estatal que atuava de forma infiltrada na instituição

03.02.26 9h22

03.02.26 9h22

VESTIBULAR

Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

02.02.26 13h06

02.02.26 13h06

trânsito

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

31.01.26 16h00

