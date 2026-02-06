IFPA divulga resultado final e convoca aprovados na 1ª chamada do PSU 2026; saiba como fazer

O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou o resultado final, com a convocação para a 1ª chamada dos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU 2026) para cursos de graduação. A partir das 9 horas desta sexta-feira (6), o(a) calouro(a) deve começar pelo pré-cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) do IFPA, pelo link https://sigaa.ifpa.edu.br/sigaa/public/ifpa/precadastro/login.jsf.

Depois, no período de 6 a 12 de fevereiro, o(a) calouro(a) deve ir, presencialmente, à Secretaria Acadêmica do seu Campus de aprovação para entregar todos os documentos listados no anexo XII do edital, originais e cópias. Para a habilitação de matrícula, todos os campi, com exceção de Abaetetuba e Ananindeua, seguirão o horário de atendimento de 9h às 11 horas e 14 às 17 horas.

No caso de Abaetetuba e Ananindeua, as datas e horários seguirão o quadro que consta no documento "Orientações para Habilitação de Matrícula" - 1ª Chamada”, disponível no site do PSU 2026.

Para mais detalhes, no site do PSU 2026, o(a) calouro(a) encontra um documento com todas as orientações necessárias para sua matrícula. Acesse o resultado e as orientações para habilitação de matrícula dos cursos de graduação em https://concurso26.fundacaocefetminas.org.br/site/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=3AC1DEC23993E859