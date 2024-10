IFPA abre processo seletivo para 157 vagas remanescentes da graduação 2024; veja como se inscrever

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu um Processo Seletivo (PS) para preencher 157 vagas remanescentes do PSU Graduação 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 12 a 20 de outubro, exclusivamente de forma online, através do endereço eletrônico. A seleção será com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2021, 2022 ou 2023.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Física, Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras – Língua Portuguesa, Matemática, Química, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Hospitalar, Gestão Pública e Saneamento Ambiental. As aulas são presenciais, com ingresso no 2° semestre de 2024.



O Processo Seletivo será composto por três fases. A primeira fase consiste nas inscrições e classificação dos candidatos no processo seletivo de acordo com a nota do Enem. Na segunda fase, será realizado procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), ou na aferição de indígenas e quilombolas, momento em que apenas os candidatos inscritos em vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas e quilombolas, irão até o IFPA, de 30 de outubro a 01 de novembro, em dia e hora marcados, para confirmarem, presencialmente, se realmente pertencem a um desses grupos étnico-raciais. A terceira e última etapa é a análise da documentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados.



Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas. O restante das vagas é denominado de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral e, do total das vagas ofertadas como AC, até o máximo de 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.





Serviço:

Vagas remanescentes IFPA 2024

Período de inscrição: 12 a 20 de outubro

Endereço para inscrição

Saiba mais aqui.