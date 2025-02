Idosos se exercitam ao som do arrocha na UBS da Providência

Com passos firmes e muita animação, idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Providência, no bairro Maracangalha, participaram de uma manhã de atividade física nesta quinta-feira (13). Ao som do arrocha, o grupo misturou ginga, vigor e flexibilidade, tornando o momento ainda mais descontraído. “Nós somos jovens!”, afirmou com entusiasmo Marly Monteiro, de 73 an​os.

A atividade física faz parte dos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Belém em unidades de saúde do município. Para participar, é necessário estar cadastrado na UBS onde a atividade é ofertada. Na UBS da Providência, os exercícios são conduzidos há cerca de quatro anos pelo educador físico Tardelly Carvalho. Segundo ele, a maioria dos participantes busca a prática por recomendação médica. “Eles têm diabetes, hipertensão ou problemas com a mobilidade. Aqui a gente faz alongamentos e exercícios funcionais para melhorar o cárdio e fortalecer os músculos, principalmente das pernas”, explicou.

O gerente da UBS, Marcos Adolfo Tenório, reforçou a importância do programa e pretende ampliar a participação da comunidade. Atualmente, cerca de 50 moradores estão cadastrados nas aulas, mas a frequência média é de 25 pessoas. “Estamos fazendo a divulgação dos dias e horários para que os moradores venham se cadastrar na unidade e participar das atividades físicas”, afirmou.

Mais saúde para o corpo e a mente

Além dos benefícios físicos, os encontros promovem bem-estar mental e socialização entre os participantes. “Percebo que estão mais alegres, falantes, com bom humor durante as aulas. Também comemoramos aniversários e realizamos programações em datas festivas como quadra junina e Natal”, destacou o professor Tardelly.

Marly Monteiro, adepta da atividade física há mais de 20 anos, garante que manter-se em movimento é essencial para sua saúde. “Eu não tenho nenhuma doença. Estou bem de saúde”, disse, sorrindo. Sempre incentivando amigas e vizinhas, ela reforça o convite: “Estou sempre chamando para virem e ter mais saúde”.

Outra participante assídua, Elizabeth da Costa, de 59 anos, exibia vitalidade ao dançar no ritmo do arrocha. “A animação vem da companhia dos colegas. Estamos firmes e fortes, com muita saúde e energia”, contou a dona de casa, que há dois anos frequenta as aulas.

Mesmo sendo minoria na turma, os homens também marcam presença. Francisco Freitas, 66 anos, iniciou as atividades por indicação médica, devido à diabetes e hipertensão. “Eu não me exercitava, mas agora eu preciso por causa da saúde e gosto de fazer. Temos que colocar na mente e no coração, espantar a preguiça e fazer para ter mais saúde”, afirmou, incentivando outros homens a participarem.

Para Socorro Nunes, de 68 anos, a mobilidade reduzida no pé esquerdo não é impedimento para manter a rotina de exercícios. “Eu adoro estar aqui. Chego em casa me sentindo muito bem, otimamente bem”, disse, reforçando que a atividade física é um aliado tanto para o corpo quanto para a mente.

Confira os locais e horários das atividades:

UBS da Providência

• Atividades físicas com personal

• Idosos: Terça e quinta, às 9h

• Idade livre: Segunda a sexta, às 7h30; segunda, quarta e sexta, às 9h30

UBS da Pratinha

• Atividade física com personal: Terça-feira, às 8h

• Roda de conversa com psicólogo: Quinta-feira, às 8h

UBS Maguari

• Atividade física com personal: Segunda e quarta, às 8h; quinta (alongamento), às 7h30

• Oficina de memória: Duas sextas alternadas por mês, às 7h30

• Oficina de artesanato: Duas sextas alternadas por mês, às 7h30

• Atividade de enfermagem (prevenção de queda, sexualidade, ISTs, etc.): Duas terças alternadas por mês, às 7h30