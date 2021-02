Idosos que receberam segunda dose ainda precisam manter cuidados no dia a dia

Idosos com 85 anos ou mais já podem tomar a segunda dose da vacina contra covid-19 em Belém. Quem está nessa faixa etária também pode tomar a primeira dose, caso tenha perdido alguma etapa anterior. A atual etapa vai até esta sexta (26), com 14 pontos de atendimento, das 9h às 17h. Aos velhinhos já totalmente imunizados, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) alerta que ainda não é hora de sair "serelepe" por aí, sem máscara e visitando todo mundo. A pandemia não acabou e o número de pessoas vacinadas ainda é muito baixo. Mas alguma "folga" já pode ser dada, ainda seguindo todas as medidas preventivas.

O diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, Claudio Salgado, é quem diz que os idosos que estavam totalmente isolados agora já vão poder receber algumas visitas ou até sair um pouco. Só que ainda seguindo todas as recomendações: usando máscaras, higienizando as mãos e mantendo distanciamento. Os passos rumo à retomada da normalidade e ao futuro pós-pandemia de covid-19 estão sendo dados.

"Sabemos que muitos idosos ficaram totalmente isolados. Então quem já está com as duas doses completas, pode começar a ter uma folguinha, desde que com cuidados", disse Cláudio. Na etapa atual, há 12 mil doses do imunizante CoronaVac disponíveis. Ele aponta que mais de 3% da população de Belém está imunizada, acima da média nacional de imunização.

Um dos 14 pontos de atendimento é o clube Cassazum, na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. Lá, a vacina pode ser dada para quem está a pé ou de carro, em modelo de drive-thru. O uso de máscaras é obrigatório. Na manhã desta quarta, a movimentação era intensa, mas rápida e fluindo. Em menos de 10 minutos a pessoa já saía de dose tomada. Salgado diz que este é um dos ajustes feitos desde a primeira etapa da vacinação: quantidade de pontos de atendimento; quantidade de vacinadores em cada ponto; horário; e quantidade de equipes de vacinação em casa.

As pessoas com dificuldade de mobilidade serão vacinadas em casa, desta vez, sem a necessidade de novo cadastramento, já que todos possuem cadastro no sistema. O serviço de vacinação domiciliar entrará em contato com o idoso ou parentes via telefone cadastrado para agendar a vacinação

Postos de vacinação:

1) Universidade Federal do Pará (UFPA - Campus Guamá), Rua Augusto Corrêa, 01, bairro do Guamá - Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá – Drive-thru e a pé;

3) Universidade da Amazônia (Unama), Avenida Alcindo Cacela, nº 287 – Drive-thru e a pé;

4) Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto- Drive-thru e a pé;

5) Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) , Avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré - Drive-thru e a pé;

6) Aldeia Amazônica , avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira - Drive-thru e a pé;

7) Ginásio Mangueirinho , avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão - Drive-thru e a pé;

8) Colégio do Carmo , Travessa Dom Bôsco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

9) Escola Rotary, Rua Lauro Malcher, nº 279, na Condor;

10) Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco - Drive-thru e a pé;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Fundação Escola Bosque (Funbosque), Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) Unidade Municipal de Saúde (UMS) Maracajá, travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro; e

14) UMS Carananduba, na praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.

Documentos necessários:

Cartão de vacinação (primeira dose); RG ou Certidão de Nascimento