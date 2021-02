Idosos que farão 85 anos este ano podem se vacinar em Belém? Prefeitura responde

Desde que a Prefeitura de Belém anunciou o início da vacinação de pessoas acima de 85 anos contra a covid-19, muitos internautas têm manifestado dúvidas nas redes sociais em relação à idade exata das pessoas que, neste momento, estão recebendo as primeiras doses do antígeno.

No Twiiter, e nesta quarta-feira (3), a internauta Vitoria Catarina fez o seguinte questionamento: “Tenho uma avó que vai fazer 85 anos em junho. Ela pode se vacinar”?

"Sim", respondeu a Prefeitura de Belém, acrescentando: “Idosos nascidos até 1936 podem se vacinar nesta etapa”.

E, para tirar essa dúvida, a Redação Integrada também entrou em contato com a Prefeitura de Belém, que divulgou a seguinte nota: “A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que esta fase vai imunizar pessoas nascidas até 1936 - ou seja, que irão completar 85 anos até o dia 31 de dezembro de 2021”.

A vacinação de idosos a partir de 85 anos em Belém iniciou nesta quarta-feira (3), às 9h. Ao todo, 12 mil nascidos até 1936 receberão a primeira dose do imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do plano de imunização. O objetivo é vacinar todos até o dia 7 de feveiro.

Confira os postos de vacinação disponíveis:

► Universidade Federal do Pará - Hangarzinho (próximo ao portão 2)

► Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (na João Paulo ll)

►Unifamaz (na Visconde de Souza Franco) Fibra (na Gentil Bittencourt)

► Aldeia Cabana (avenida Pedro Miranda, próximo a travessa Lomas Valentinas)

► Mangueirinho (na Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão)

► Funbosque (em Outeiro)

► UBS Maracajá e Carananduba (em Mosqueiro)

► Colégio do Carmo ou Marinha (na Cidade Velha)

► Escola Rotary (no bairro do Condor)

► Cassazum (clube localizado na Duque de Caxias entre Pirajá e Perebebuí)

Serviço: Os idosos com faixa etária acima de 85 anos podem se vacinar: basta apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, entre 9h e 18h.