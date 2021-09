Idosos nascidos até 1933 tomam a terceira dose reforço contra a covid-19, em Belém

Nesta quinta-feira (23) 24 postos de vacinação atendem os idosos nascidos até 1933 que irão tomar a terceira dose, de reforço, contra a Covid-19. O imunizante escolhido é da Pfizer, a primeira e segunda dose da vacina foi ministrada com CoronaVac. A vacinação em Belém segue até às 17h.

A movimentação no Ginásio da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) pela manhã foi sem filas e tranquila. Idosos chegando em cadeiras de rodas, utilizando bengalas ou de braços dados com seus familiares, para aguardar a vez da vacina reforço.

Seu Manoel Martins de Queiroz tem 99 anos e enquanto esperava a seringa ser preparada, contou a equipe da redação integrada de O Liberal sobre a sua vida. Cresceu sem pai e mãe e foi criado pela avó. Aos cinco anos cuidava da plantação de algodão e feijão. Com uma vida dedicada ao trabalho, ele diz que é muito importante cuidar da saúde, para a longevidade e que o filho já o tinha orientado sobre a terceira dose.

"... Saúde é importante. Se é preciso a gente tomar a vacina, eu vou tomar. Todas as vacinas que foram preciso tomar, eu tomei. Eu tomei a primeira e a segunda, meu filho me disse que seria necessário a terceira para reforço... Agora eu me sinto mais seguro. Para ter saúde, a gente faz tudo o que é preciso", conta.

Gracilda Franco foi ao posto tomar a terceira dose acompanhada pelo filho-neto Paulo Franco, de 13 anos, que também já está com a primeira dose em dia. Preocupada com a família, ela diz ter pavor da doença e das possíveis consequências. "Eu tenho um pavor dessa doença, fico desesperada quando vejo na TV que ela tá evoluindo. Desde o início foi um desespero. A importância da imunização, é tudo para mim. Onde tivesse que ir, eu iria e quantas doses precisar tomar eu vou tomar. Porque quanto mais eu me imunizar, é melhor", revela.

Graciolina Pompeu completa 88 anos na próxima segunda feira (27) e acredita que se vacinar é um presente de aniversário, pois acredita e defende a importância da vacina. Ela conta que é exemplo para outras pessoas, inclusive para familiares que se recusaram tomar a suas doses, quando a idade chegou. "Tomei a 1ª e a 2ª aqui mesmo. Eu tenho fé em Jesus, ele que nos ajuda. Com a vacina, ajuda a dar uma tranquilidade, por mais que pegue, já não será violento. Eu estava esperando a vacinação. Quando eu tomei a de gripe, nunca mais gripei. Estou contente por ser a última dose. Tenho fé em jesus e na vacina, quem está na idade, tome a vacina. Porque a minha filha e a família dela que moram em Brasília não quiseram toma", comenta.

"A filha dela e ela pegaram, minha neta se recuperou e ela não. Foi internada e hoje está em coma. Ela já não está com a doença, mas ficou com as sequelas. Os médicos estão preocupados, porque os rins dela estão debilitados. Somente após ela ficar doente que a família resolveu tomar a vacina. Então fica o alerta e o exemplo, para que as pessoas se vacinem, ela pode salvar vidas", completa Graciolina.

A vacinação em Belém segue até as 17h. Confira os locais de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

7. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

8. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta

Grossa;

13. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

14. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Parque Shopping – Entrada da Alameda de Serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.