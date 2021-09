Idosos enfrentam dificuldades para receber a 3ª dose da vacina

Idosos que estiveram no posto de vacinação localizado no Cassazum, na avenida Duque de Caxias, nesta sexta-feira (24) enfrentaram dificuldades para receber a 3ª dose da vacina. A principal reclamação feita no local foi com relação ao atendimento aos idosos, a falta de informação e as condições de refrigeração do ambiente.

Para o administrador Alison Cruz o momento de vacinação do pai, o senhor Manoel Cruz, de 85 anos, se tornou um verdadeiro transtorno. “Eu acredito que em primeiro lugar a gente tem que ter respeito com os idosos, mas isso tava faltando por parte das pessoas que estavam fazendo o atendimento. Sem contar que tinha bastante gente e estava muito calor”, afirmou.

Ele ainda relata que muitos idosos com dificuldade de locomoção estavam chegando ao local e tinham que caminhar receber a vacina. "Meu pai aguenta caminhar, mas tem muita gente que não tem condições".

Acionada, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que o primeiro e segundo dia de vacinação dos idosos com o reforço da 3° dose foi marcada pela tranquilidade e pelo comparecimento em massa da população mais idosa da capital. Dos 7 mil idosos chamados na quinta-feira, 23, compareceram 6.227.

Com relação à acessibilidade, a Sesma reforçou que foram disponibilizados 24 postos de vacinação, “quantidade que é aberta para públicos maiores, tudo para garantir agilidade e conforto para os idosos” diz a nota.

Para os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, a secretaria disponibiliza a vacinação em casa, a partir do cadastro prévio que pode ser realizado no site belemvacinada.com.br.

A Sesma ressaltou ainda que não é foi possível disponibilizar o sistema de drive thur nesta etapa da vacinação por conta das condições específicas do imunizante da Pfizer que precisa ser administrada em ambiente refrigerado.