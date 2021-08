Idosos do Lar Pão de Santo Antônio, em Belém, recebem 3ª dose neste sábado

Neste sábado (28), idosos moradores do Lar Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, em Belém, recebem a 3ª dose do imunizante contra a covid-19. É o início da vacinação com a dose de reforço no Pará, atendendo à orientação nacional do Ministério da Saúde. O horário da imunização não foi divulgado, mas contará com a presença do governador Helder Barbalho.

De acordo com o governo do Estado, o Pará será o primeiro a realizar a imunização com as doses de reforço idosos institucionalizados, ou seja, que moram em instituições de longa permanência.

"Trata-se de um grupo considerado vulnerável, pois são pessoas mais suscetíveis que vivem juntas e por isso a possibilidade de surto é maior. Por isso, nosso compromisso é cuidar da saúde destas populações e dessa forma conter o avanço da pandemia", explicou o secretário de saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

A imunização de idosos em instituições foi a primeira segundo o Plano Estadual de Vacinação Paraense contra a covid-19 e será feita dentro das próprias entidades, conforme ocorreu com a aplicação das duas primeiras doses.

Os próximos grupos que devem receber a 3ª dose serão os demais idosos e imunossuprimidos e a vacinação será conforme o envio de imunizantes feito pelo Ministério da Saúde.

As doses que serão usadas para o reforço nos idosos institucionalizados já foram enviadas desde sexta-feira (27) aos municípios que são os responsáveis pela aplicação dos imunizantes.

Belém e Ananindeua

No calendário das respesctivas secretarias municipais de Saúde, Belém e Ananindeua não têm vacinação contra a covid-19 neste sábado (28) nem no domingo (29). Os dois municípios pararam a vacinação na sexta (27), com a 2ª dose da Pfizer.

Marituba

Marituba convocou para este sábado, dentro do calendário de 1ª dose anticovid-19, adolescentes de 15 a 17 anos completos, sem comorbidades. Além disso, aqueles com idade entre 12 e 17 anos completos que possuem algum tipo de comorbidade terão uma nova chance para se imunizar.

É necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável e apresente os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência. Aqueles que possuem alguma comorbidade devem apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

Das 8h às 14h, em quatro pontos: USF União, UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz e USF Nova Marituba. Das 08h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Domingo (29), Marituba imuniza com a 2ª dose aqueles que já alcançaram o prazo em sua carteirinha de vacinação. Estão na lista: profissionais da educação, rodoviários, grávidas, puérperas, lactantes, idosos, profissionais da saúde, profissionais da segurança, pessoas que possuam alguma comorbidade, doenças crônicas ou deficiência permanente.

Para a vacinação com a 2ª dose é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Apenas no Hospital Augusto Chaves, das 18h às 06h do dia 30.

Benevides

Também neste sábado, adolescentes de 15 a 17 anos recebem a 1ª dose anticovid-19 no município de Benevides. Em uma ação denominada "Rolê da Vacinação Contra o Coronavírus", a imunização do município chega às faixas dos adolescentes pela primeira vez.

Das 17h às 20h, em dois pontos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Murinin e Ginásio Nagibão. O adolescente deve estar obrigatoriamente acompanhado por algum responsável legal com mais de 18 anos. Com CPF ou cartão SUS e comprovante de residência.

Santa Izabel do Pará só deve retomar a vacinação na próxima semana, com programação que ainda será divulgada. Santa Bárbara do Pará não informou se haverá vacinação hoje ou na próxima semana.