Idosos de Ananindeua e Marituba recebem mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19

Moradores de Marituba com faixa etária entre 85 a 89 anos receberam mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, neste sábado (27). A equipe volante de saúde foi na residência dos idosos para aplicar a primeira dose do imunizante. Nessa etapa, foram distribuídas quatro equipes para realizar a campanha nas áreas de Nossa Senhora da Paz, Haifa Gabriel, São João e Decouville.

De acordo com informações de Aline Teixeira, acadêmica em enfermagem que está atuando de forma voluntária nessa ação, a distribuição das doses a esse público de idosos ficou distribuído nas áreas do UBS Decouville, UBS Nossa Senhora da Paz, USF Haifa Gabriel, USF são João - Rua. Ela explicou que a cobertura da vacinação está sendo aplicada para os idosos atendidos nessas unidades.

"O mapeamento foi feito baseado nos dados da equipe que atua com a saúde da família, ou seja, pessoas que recebem acompanhamento médico na própria residência. Foi feito o levantamento de dados dos idosos dentro da faixa etário de 85 a 89 anos e estamos indo nas residências", explicou a enfermeira.

Maria Lima Dória, 87, estava na expectativa de receber a vacina, pois estava com a rotina toda modificada em decorrência da pandemia. "Eu já queria muito ser vacinada, quero logo que chegue a segunda dose", disse a idosa. A segunda dose está marcada para 20 de março. A idosa Bernardina Sales de Menezes também ficou satisfeita com a chegada da equipe de saúde. Os familiares da idosa disseram que ela temia ser infectada pelo novo coronavírus.

Ananindeua retoma vacinação de idosos acima de 82 anos

A vacinação com a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Ananindeua recomeçou neste sábado (27). Na parcial de vacinação deste sábado, até às 11h, foram vacinados com a primeira dose 192 idosos. A vacinação havia sido interrompida no dia 14 de fevereiro.

O município recebeu 3.830 novas doses para dar continuidade ao seu calendário de onde ele foi interrompido, nos idosos acima de 82 anos e segue decrescendo a idade a cada dia até a próxima segunda-feira (1º), quando atinge a faixa etária limite de 80 anos.

“Hoje estamos vacinando os idosos de 82 anos ou mais, que foi a idade onde interrompemos a campanha, amanhã será a vez dos idosos de 81 anos e na segunda-feira os idosos de 80 anos. Ainda na segunda-feira vamos realizar um balanço e com isso vamos saber se podemos progredir com o calendário e reduzir a faixa etária para 79 anos, 78 anos, de forma escalonada e de acordo com a disponibilidade de doses”, disse o prefeito Doutor Daniel.

A vacinação continuará nas 09 Unidades Básicas de Saúde (UBS) escolhidas pela prefeitura Municipal para execução do calendário vacinal: UBS Júlia Seffer, UBS da Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS do Distrito Industrial, UBS do PAAR, UBS Paulo Frota (Cidade Nova), UBS do Uirapuru, UBS do Coqueiro e a UBS do Jaderlândia.

Os documentos necessários devem ser: RG, CPF, Cartão SUS, Comprovante de residência (no nome do idoso) e/ou título eleitoral. Não havendo como apresentar o documento de comprovação de domicílio, o familiar/acompanhante poderá cadastrar o endereço e uma equipe da Secretaria vai ao local para confirmar as informações para então vacinar o idoso.