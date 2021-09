Idosos de 84 a 87 anos de idade receberam, nesta sexta, a terceira dose da vacina contra covid

A Prefeitura de Belém vacinou contra a covid-19, nesta nesta sexta-feira (24), os idosos nascidos entre 1934 e 1937. Eles receberam a terceira dose do imunizante. A meta era vacinar, nesta sexta, oito mil idosos com idades entre 84 e 87 anos. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) aplicou, nos idosos, o imunizante da Pfizer. A enfermeira Mara Letícia, coordenadora do posto de vacinação do Shopping Boulevard, disse que os idosos que tomaram as duas primeiras doses da CoronaVac ou da Astrazeneca receberam a Pfizer nesta terceira, a chamada dose de reforço. “É gratificante pra gente poder participar. Eles ficam felizes e a gente também comemora junto com eles. É bem gostoso de fazer parte disso”, afirmou.

Dona Raimunda Costa Guimarães recebeu terceira dose da vacina. “Isso é muito importante para nós todos e para a melhora do nosso país, para a saúde de todos nós. Nós todos devemos aproveitar esse momento bom que Deus está nos dando”, afirmou. A Sesma disponibilizou 24 pontos de vacinação, que vão funcionar das 9 às 17 horas. Quem vai tomar a primeira dose precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Quem for tomar a terceira dose precisa apresentar: RG, CPF e Cartão de Vacinação. Esta sexta-feira foi o segundo dia consecutivo em que a Sesma aplicou a dose de reforço.