Idosos de 70 e 71 são vacinados até as 17h de hoje; confira onde

Dona Ana Glória estava duplamente feliz, na manhã desta segunda-feira (8), em Belém. Primeiro, por estar recebendo a primeira dose da vacina contra a covid-19. E, segundo, pela data celebrada nesta segunda-feira “Estou muito feliz. Ganhei esse presente no Dia da Mulher”, afirmou. Ela, que tem 70 anos, foi imunizada no posto montado no Cassazum, no Marco. “Acabei de ser vacinada. Mulheres, vacinem-se”, afirmou ela, que é mais conhecida como Glorinha, por volta das 10h30. Dona Ana Glória mora no bairro do Marco.

Dona Ester Vale da Silva, de 71 anos, também comemorou a imunização. “Estou muito feliz, graças a Deus”, disse ela, que tem 71 anos e mora na Marambaia. Nesta segunda-feira (8), está sendo realizada a vacinação de idosos de 71 e 70 anos. O posto do Cassazum aliás, registra grande movimentação nesta manhã. A técnica em enfermagem Bárbara Altenhofen, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), começou a trabalhar às 7h30 e, às 10h50, falou sobre a movimentação nesse posto de vacinação. “Só eu atendi mais de 200 pessoas”, afirmou. Ela lembrou que, no domingo (7), também foi muito movimentado nesse posto de vacinação.

Essa etapa de imunização contra a covid-19 em idosos começou na sexta-feira (5). Desta vez, a faixa etária será de idosos com 70 anos completos ou que serão completados até dezembro deste ano e até 79 anos. Serão quatro dias de vacinação nesta etapa na capital e distrito de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Na sexta-feira (5), foram vacinados idosos entre 79 e 77 anos. No sábado (6), idosos entre 76 e 74 anos. No domingo (7), os idosos entre 73 e 72 anos. Esta etapa encerra na segunda-feira, 8, com a vacinação de idosos de 71 e 70 anos. A previsão da Sesma é vacinar 61.600 idosos nessa faixa etária. Desta vez são 18 pontos de vacinação e 98 equipes de profissionais envolvidos na ação.

Postos de vacinação:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Complexo Capuchinos, Casa da palavra. Travessa Castelo Branco, 1541, bairro do Guamá. Somente a pé;

5. Estacionamento da igreja dos Capuchinhos. Conselheiro Furtado, 3320, bairro de São Brás. Somente Drive-thru;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

7. Escola Rotary. Rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor. Somente a pé;

8. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. Somente drive-thru.

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé.

13. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

14. UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.

15. UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

18. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.