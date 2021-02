Belém: Idosos com 85 anos ou mais receberão segunda dose de quarta a sexta-feira

Nesta quarta-feira (24), quinta (25) e sexta (26), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disponibilizará a segunda dose da vacina contra a covid-19 para os idosos com 85 anos ou mais e que já receberam a primeira dose do imunizante, em Belém. Durante a vacinação da primeira dose, alguns postos de vacinação marcaram a aplicação da segunda dose para os idosos com 85 anos para esta terça-feira (23).

Porém, explicou a Sesma nesta terça-feira (23), a aplicação da segunda dose desses idosos será somente a partir desta quarta (24). Os idosos de 85 acamados, e que já tomaram a primeira dose do imunizante, receberão o reforço da segunda dose também a partir de quarta-feira (24), na residência deles. E sem necessidade de cadastro novamente, pois já possuem o registro no sistema Sesma.

Conforme já declarou em entrevista anterior à Redação Integrada, o titular da Sesma, Maurício Bezerra, pede às pessoas idosas que continuem mantendo todos os cuidados de proteção individual, tais como o uso de máscara e que lavem muitas vezes as mãos com água e sabão. E, quando não for possível lavar as mãos com água e sabão, que usem álcool em gel a 70%, evitem aglomeração e mantenham de 1,5 e 2 metros de distância para a outra pessoa.

Para esta vacinação serão disponibilizados 14 postos. São eles:

1) Universidade Federal do Pará (UFPA - Campus Guamá), rua Augusto Corrêa, 01, bairro do Guamá-Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA), avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá – Drive-thru e a pé;

3) Universidade da Amazônia (Unama), avenida Alcindo Cacela, nº 287 – Drive-thru e a pé;

4) Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto- Drive-thru e a pé;

5) Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) , avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré - Drive-thru e a pé;

6) Aldeia Amazônica, avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira - Drive-thru e a pé;

7) Ginásio Mangueirinho , avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão - Drive-thru e a pé;

8) Colégio do Carmo, travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

9) Escola Rotary, rua Lauro Malcher, nº 279, na Condor;

10) Cassazum, avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco - Drive-thru e a pé;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Fundação Escola Bosque (Funbosque), avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) Unidade Municipal de Saúde (UMS) Maracajá, travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

14) UMS Carananduba, na praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.